Муж опознал тело утонувшей в проруби женщины

Муж опознал тело утонувшей в Ленинградской области женщины. Об этом сообщил представитель областного управления Следственного комитета в пятницу, 28 января.

«Ее опознал супруг», — передали в «РИА Новости».

Сообщается, что женщина утонула в проруби на глазах у детей.

Трагедия произошла во время крещенского купания в реке Оредеж 19 января. После инцидента в социальных сетях опубликовали видео происшествия. На кадрах видно, как женщина прыгает в прорубь и больше из воды не появляется, люди вокруг начинают кричать, что ее унесло течением.

25 января следственным отделом по городу Гатчина следственного управления СК РФ по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины. Семья купалась в самодельной проруби, хотя недалеко была специально оборудованная купель, где дежурили спасатели и медики.

28 января в Ленинградской области тело 41-летней Анны Усковой было обнаружено в 150 м от Рождественского моста вниз по течению, в километре от проруби.