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Суд на Украине арестовал на два месяца расстрелявшего караул срочника

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Суд на Украине арестовал до 27 марта без права внесения залога нацгвардейца Артемия Рябчука, расстрелявшего караул на предприятии «Южмаш» в Днепре. Об этом стало известно в субботу, 29 января.

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«Следственный судья принял решение. Ходатайство прокуратуры о содержании под стражей удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Рябчуку Артемию меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта 2022 года с помещением в государственное учреждение для отбывания наказаний №4 (в Днепре)… Размер залога не определять», — заявил судья в ходе заседания, трансляция велась на странице издания «Суспільне» в Facebook.

Рябчук признал свою вину и заявил, что раскаивается.

Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода. Солдат срочной службы забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и расстрелял своих сослуживцев в караульном помещении. В результате погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

На фоне случившегося командующий национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от правоохранителей полного информирования общества об обстоятельствах стрельбы в Днепре. В городе 28 и 29 января объявили траур.

Молодой человек проходит подозреваемым в деле об умышленном убийстве и дезертирстве. 28 января его доставили в Кировской районный суд Днепра для избрания меры пресечения.

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