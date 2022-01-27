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Устроивший стрельбу в Днепре солдат стал подозреваемым в убийстве

Нацгвардеец, устроивший стрельбу в Днепре, стал подозреваемым в убийстве и дезертирстве
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Военнослужащий нацгвардии Украины, расстрелявший сослуживцев в Днепре, официально стал подозреваемым в умышленном убийстве и дезертирстве. Об этом сообщила в четверг, 27 января, советник по вопросам коммуникации Госбюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян.

Она уточнила, что в настоящий момент по данному факту начато уголовное производство по статьям «Умышленное убийство», «Дезертирство» и «Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боеприпасов». Следователи уже сообщили о подозрении по этим статьям, добавила Сапьян.

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Она также рассказала, что в настоящий момент следствие проверяет информацию о якобы драке между сослуживцами, которая могла стать причиной расстрела.

Ранее в этот день в Днепре солдат срочной службы Артем Рябчук забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и расстрелял своих сослуживцев в караульном помещении. Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода.

В результате стрельбы пять человек погибли, еще пятеро ранены.

Рябчук ранил в том числе девушку-оператора, в обязанности которой входили регулярные сообщения в военную часть об обстановке на объекте. Нападавший «пальнул по ней», после чего забрал из сейфа все рожки для автомата. Состояние девушки остается критическим.

Двоим из 22 человек, находившихся на заводе, удалось убежать на улицу, они вызвали полицейских и медиков.

Позднее Рябчука задержали. Государственное бюро расследований страны возбудило уголовное дело по пп. 1 и 4 ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 января заявил, что ждет от правоохранителей полного информирования общества об обстоятельствах стрельбы в Днепре. В тот же день командующий национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку.

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