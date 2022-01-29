Зеленский обсудил с Макроном возобновление «нормандского формата»

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 января, в своем Instagram сообщил о телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном, во время которого главы государств обсудили возобновление «нормандского формата».

«Беседа с другом и надежным партнером Украины Эммануэлем Макроном. Мы рады возобновлению работы «нормандского формата» — это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами», — написал Зеленский.

По его словам, пока продолжаются дипломатические усилия, уменьшается возможность дальнейшей эскалации ситуации.

Ранее в этот день состоялась телефонная беседа президента РФ Владимира Путина и Макрона, в ходе которой стороны обсудили вопрос о предоставлении РФ долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. При обсуждении ситуации на Украине российский лидер акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений Минских соглашений и других договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и правовому оформлению особого статуса Донбасса. Также Россия и Франция подтвердили настрой на дальнейшую работу в «нормандском формате».

26 января в Париже в Елисейском дворце прошла встреча политических советников «нормандской четверки». Представители России, Германии, Франции и Украины совещались более 8,5 часа.

Стороны согласились с необходимостью сохранения перемирия и режима прекращения огня в Донбассе вне зависимости от разночтений по Минским соглашениям, а также провели их инвентаризацию. Как заметил глава российской делегации Дмитрий Козак, без единого понимания всех положений Минских соглашений нормандский формат в урегулировании конфликта существенной роли не сыграет.

Также он отметил, что прогресс в переговорах «почти нулевой». Он также добавил, что участники переговоров запросили двухнедельную паузу для рассмотрения требований самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые игнорируются Киевом. Он уточнил, что Украина так и не представила свои условия или видение путей урегулирования конфликта.