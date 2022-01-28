Блогер Тарасов дал совет Дукаеву перед боем с Дациком

Зелемхану «Пулеметчику» Дукаеву нужно быть хитрее и стараться боксировать, а не драться с Вячеславом Дациком в бою, который пройдет в рамках «Вечера бокса» на РЕН ТВ. Об этом в пятницу, 28 января, заявил блогер Артем Тарасов.

«Я уже всем говорил давным-давно, что с Дациком надо не драться, а с ним надо боксировать, то есть играть в так называемый бокс, что умеет прекрасно Зелемхан, у него скорость, он игровик. У Дацика это напор, движение вперед постоянное, поэтому сегодня, кто будет хитрее [тот победит]. И что подготовил Дацик. Если Дацик будет другим, играть в другой бокс, то, возможно, мы вообще удивимся сегодняшнему бою», — приводит РЕН ТВ слова Тарасова.

По его словам, предстоящий бой является очень непредсказуемым, результат поединка сложно предсказать.

В других поединках сразятся Максим Новоселов и Макс «Топор» Щербаков, а также Павел Шульский и Даниял «Т-34» Эльбаев.

Накануне Дукаев поделился с «Известиями» своими ожиданиями от предстоящего поединка с Дациком. По признанию бойца, сейчас он потерял свою скорость, однако ему удалось немного восстановиться. Дукаев подчеркнул, что не намерен проигрывать.

Боксер Григорий Дрозд отмечал, что Дацик набирает обороты и стал понапористей. По его мнению, Дукаев на ринге столкнется с серьезным соперником.

«Вечер бокса» состоится 28 января, РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире. Трансляция начнется в 23:00.