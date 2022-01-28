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Россия получила заявки на одобрение двух иностранных вакцин от COVID-19

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Две заявки от иностранных производителей вакцин от коронавируса на данный момент рассматриваются в России. Об этом в интервью ведущим российским СМИ рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«В соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна. Соответственно, нужно подать заявку — и такие заявки поданы», — сказал он.

Медведев уточнил, что запросы поступили от англо-шведской компании AstraZeneca и некого китайского производителя. О ком именно идет речь, он не уточнил. Однако, как пишет агентство «Прайм», речь может идти о CanSino Biologics, создателе однокомпонентной вакцины «Конвидеция».

«Заявки сейчас рассматриваются, там уже дело дошло до третьей стадии — вроде разрешили — клинических испытаний. Так что такой процесс идет», — добавил зампредседателя Совбеза, подчеркнув при этом важность взаимного признания вакцин.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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