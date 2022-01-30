Клава трудящимся: рост спроса на программистов за год составил 190%

Несмотря на большое желание молодых россиян заниматься информационными технологиями, IT-индустрии не хватает порядка миллиона специалистов. По наблюдениям участников отрасли, рынок сильно перегрет, а из-за высоких зарплат в профессию активно рвутся кандидаты без технического образования. Помимо этого, в конкурентную борьбу вступают зарубежные работодатели, которые заманивают сотрудников долгосрочными визами и теплым климатом. Подробнее — в материале «Известий».

Почему России не хватает айтишников

На настоящий момент отечественной IT-индустрии не хватает около одного миллиона специалистов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По его словам, дефицит айтишников планируется закрыть до 2030 года. С этой целью увеличивается число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям, предоставляются скидки на допобучение, формируется цифровая компетентность у школьников старших классов.

В начале 2021 года в IT-индустрии возник явный дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, соглашается HR-директор компании по разработке IT-решений «Фрифлекс» Мария Федунова.

— На кадровый голод повлияла пандемия, поскольку спровоцировала спрос на налаживание онлайн-процессов, например, рост онлайн-торговли. Бизнес начал активно искать людей, которые помогут решить проблемы новой реальности, — объясняет она.

По данным онлайн-сервиса SuperJob, рост спроса на разработчиков за год уже составил 190%. Теперь даже вчерашних выпускников вузов на старте профессиональной карьеры в IT ждут неплохие оклады.

Клава трудящимся Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Генеральный директор рекрутингового агентства ProfiStaff Ирина Никулина приводит следующую статистику: спрос на IT- и digital-специалистов за прошлый год увеличился в Москве на 75% в Санкт-Петербурге — на 83%, средний показатель по другим крупным городам — 32%. Цифровизация, замена персонала робототехникой, спрос на приложения, развитие игровой индустрии требуют новых квалифицированных специалистов.

— В то же время на рынке труда оказалось очень мало людей с подходящей квалификацией, — говорит Никулина. — Так как IT-отрасль популярна и высокооплачиваема, мы наблюдаем наплыв кандидатов без технического образования, которые вроде бы научились «кодить», но при этом всё еще далеки от понимания принципов ООП и других важных нюансов. Кроме роста IT-отрасли, на рынок оказывает влияние демографическая яма 1990-х.

По мнению CEO компании Smart Engines Владимира Арлазарова, дефицит квалифицированных кадров в IT был всегда. Это обусловлено существенной трансформацией рынка B2B.

— Если раньше компании активно привлекали вендоров и интеграторов к решению несвойственных им задач, сейчас многие компании решили трансформироваться в гибридные IT-компании, — отметил собеседник «Известий».

Каких специалистов не хватает на рынке

Кадровый дефицит ожидается в web- и мобильной разработке, тестировании, системной аналитике, DevOps, а также почти во всех смежных с IT специальностях (например, в маркетинге). Такой прогноз дает HR-директор «Фрифлекс» Мария Федунова.

Схожего мнения придерживается управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко. Среди недостающих специальностей он выделяет программистов, тестировщиков, экспертов по кибербезопасности и дата-сайентистов.

Клава трудящимся Фото: Global Look Press/Annette Riedl

— Все перечисленные профессии имеют оплату гораздо выше, чем средняя заработная плата в стране, — говорит он. — Даже начинающие сотрудники получают сумму в несколько раз больше прожиточного минимума, но нужно понимать, что речь идет о крупных городах. Обычно компании стараются обеспечить сотрудников достойными выплатами, ведь хорошему специалисту может предложить лучшие условия зарубежная компания.

Ту же проблему подмечает Ирина Никулина из ProfiStaff — из-за повсеместного введения дистанционного обучения и хорошей подготовки местных IT-специалистов россияне востребованы в Европе и США.

— Для удаленщиков создают рабочие места в странах с упрощенным получением долгосрочной визы — целые IT-деревни появляются на Кипре, в Таиланде, на Бали, — рассказывает эксперт. — Сейчас благоприятные условия работы для удаленщиков создаются и в некоторых европейских странах: в Португалии, Германии, Болгарии, чем активно пользуются европейские работодатели, переманивая кадры.

Сколько зарабатывают айтишники

Способные программисты всегда были в большой цене. По сравнению с 2020 годом уровень заработных плат на российском IT-рынке вырос на 20%, отмечает Мария Федунова. По ее наблюдениям, если раньше зарплата в 300 тыс. рублей на руки была окладом разработчика уровня senior, то сейчас такое вознаграждение просят middle-специалисты.

— Особенно высоко в настоящий момент оцениваются senior и руководители команд разработки. Например, в банковской сфере такой сотрудник может получать от 450 тыс. рублей и выше, — говорит она.

По расчетам SuperJob, годовой прирост заработных плат в сфере IT — рекордный за 14 лет наблюдений, он составил 23,3% (без учета инфляции). За два последних года оклады в IT выросли в среднем на 38,5%, а у разработчиков и DevOps-инженеров — и того больше.

Клава трудящимся Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

При этом зарплаты на удаленке конкурируют с зарплатами в офисе, в том числе и в столицах.

— Среди программистов с наиболее привлекательными зарплатами были: разработчики PHP (500 тыс. рублей), Golang (450 тыс. рублей), Go (350–430 тыс. рублей), Python (350–400 тыс. рублей), Java и JavaScript (280–350 тыс. рублей), С# (150–180 тыс. рублей). Среди инженеров лидируют DevOps (300–350 тыс. рублей), Data Science (200–250 тыс. рублей) и QA. Привлекательный уровень дохода предлагают также аналитикам, — сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса.

По мнению Владимира Арлазарова из Smart Engines, в целом нормальный работодатель действует, исходя из логики экономической эффективности каждого сотрудника.

— Учитывая особенности местного налогообложения, если мы ищем сотрудника на 100 тыс. рублей, он должен приносить как минимум 200 тыс., чтобы не быть для компании убыточным.

Что ищут соискатели и работодатели

В условиях удаленной работы на первое место выходит владение эффективной коммуникацией, считает HR-директор Мария Федунова. Способность продуктивно строить диалог становится важным бизнес-навыком для работодателей.

Кандидаты, в свою очередь, стали больше обращать внимание на HR-бренд организации, возможность прозрачного развития внутри компании.

— Часто меняют не самого работодателя, а переходят в другие управления, чтобы повысить свой уровень компетенций. Удаленная работа стала для многих обыденностью, и многие уже не хотят выходить в офис, — подчеркнула она.

Клава трудящимся Фото: ТАСС/Евгений Разумный

Требования соискателей в IT-индустрии меняются довольно быстро. Многие фирмы предоставляют сотрудникам очень комфортные условия: работу из дома или благоустроенного офиса, соцпакет, программы фитнес-центров, языковые курсы.

— Работодатели заинтересованы, чтобы специалисты росли профессионально, поэтому зачастую отправляют сотрудников на переобучение или повышение квалификации за счет фирмы, — говорит Иван Самойленко из B&C Agency.

Для отдельных специалистов постоянная аттестация и получение сертификатов стали делом насущным, отмечает Ирина Никулина. Это связано с непрерывным выходом обновлений от производителей того или иного ПО, например, для разработчиков 1С, Oracle и других. Некоторые компании самостоятельно проводят обучение для сотрудников, другие готовы оплачивать часть обучения по желанию сотрудника и сообщают об этом в вакансиях.

Пресс-служба SuperJob подтверждает эти слова. Среди работодателей различных отраслей наиболее щедрые компенсационные пакеты — как раз в IT (а также в банках и продажах).

Соискатели между тем стали демонстрировать избирательность, игнорируя вакансии нестабильных отраслей. Привлекая персонал, компании развивают реферальные программы, стали более лояльны по отношению к уволившимся сотрудникам. Опросы фиксируют снижение дискриминации по отношению к кандидатам, говорят в SuperJob.

Как решается проблема дефицита кадров

Сократить разрыв между спросом и предложением призван федеральный проект «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли». Его основная задача — сформировать у молодежи цифровые компетенции. Как отмечалось ранее, на поддержку проекта потратят свыше 27 млрд рублей.

Клава трудящимся Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В рамках его реализации часть вузов присоединилась к программе «Приоритет-2030». По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, уже создаются «цифровые кафедры», на которых студенты смогут освоить IT-навыки. Планируется, что в 2022 году в 106 вузах на «цифровые кафедры» будут зачислены более 80 тыс. студентов, к 2024 году — более 385 тыс. В итоге к 2030-му допквалификацию по IT-профилю получат 1,135 млн обучающихся.

Второе направление в рамках федерального проекта — обучение школьников 8–11-х классов языкам программирования. Это дополнительное, факультативное образование, которое будет проходить офлайн и онлайн.