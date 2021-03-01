Всё образумится: за свои цифровые компетенции россияне заплатят сами

Государство переложит ответственность за переобучение граждан цифровым навыкам на них самих, а также на бизнес. Финансирование федеральной программы переподготовки кадров в 2021 году в 3,3 млрд рублей лишь на 50% будет оплачено из госбюджета, тогда как ранее планировалось 100-процентное покрытие государством. Об этом «Известиям» сообщили два источника, знакомых с новым федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика». В Минцифры подтвердили софинансирование по проекту. В 2021 году переобучить новым специальностям планируется 70 тыс. человек. Правда, эксперты считают, что люди вряд ли будут готовы тратить свои деньги, а бизнес уже имеет собственные обучающие программы.

Ума оплата

С этого года программа «Цифровой сертификат» в рамках федпроекта «Кадры для цифровой экономики» будет софинансироваться, хотя раньше такое обучение проводилось полностью за счет государства, рассказали «Известиям» два источника, знакомых с планами.

Согласно последней, но еще не утвержденной версии федерального проекта, на эти цели в 2021 году должны направить 3,3 млрд рублей госсредств. Наиболее вероятным вариантом будет софинансирование 50/50, из которых одну часть выделят из бюджета цифровой экономики, а вторую — проспонсирует работодатель или сам слушатель, говорят собеседники «Известий». Рассматривается также вариант, при котором 50% расходов граждан на прохождение программы профессионального дополнительного образования компенсируют по факту сдачи экзаменов.

Частичная оплата обучения по программам дополнительного образования возможна за счет самого учащегося или его работодателя, подтвердили «Известиям» в пресс-службе Минцифры нововведения по федпроекту. Софинансирование является гарантией того, что полученные знания выпускник использует практически, пояснили в ведомстве.

Программы для развития компетенций цифровой экономики — это повышение квалификации в более 20 востребованных в этой сфере направлениях. Они дают возможность получить профессию аналитика данных, веб-дизайнера, программиста в различных средах, digital-маркетолога, проектировщика приложений и т.д.

С 2021 года проект выдачи персональных цифровых сертификатов переформатируют в программы дополнительного образования для населения с целью развития компетенций цифровой экономики, указал управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики «Университета 20.35» Олег Подольский. «Университет 20.35» как раз и займется программами дополнительного образования граждан.

Стоимость переподготовки будет известна позднее, она зависит от продолжительности конкретной программы, уточнил Олег Подольский. По данным одного из собеседников «Известий», средняя цена дополнительного профобразования в сфере цифровых технологий оценивается в 100–200 тыс. рублей​​​. В 2021 году цифровым компетенциям в «Университете 20.35» смогут научиться 35 тыс. человек. По словам Олега Подольского, в прошлом году 39 тыс. россиян уже получили персональные цифровые сертификаты.

Запуск софинансирования мог быть связан с сокращением бюджета федерального проекта по подготовке кадров для цифровой экономики. Ранее «Известия» писали, что он снизится почти в два раза в ближайшие четыре года — до 76 млрд рублей.

РАНХиГС и Университет Иннополис наряду с «Университетом 20.35» являются операторами образовательных программ федпроекта, и каждый из них специализируется на своей аудитории. Так, «Университет 20.35» занимается допобразованием населения, РАНХиГС обучает руководителей цифровой трансформации госорганов, а Университет Иннополис — преподавателей и методистов учебных заведений, уточнили в Минцифры.

В 2021 году РАНХиГС также подготовит 12,6 тыс. руководителей цифровой трансформации, говорит директор профильного центра ВШГУ РАНХиГС Ксения Ткачева. Еще 5 тыс. представителей органов власти, НКО, образовательных учреждений, коммерческих компаний и корпораций смогут получить профессию управленца данными (КЛИК-CDO). Эта программа подразумевает как бесплатное участие, так и софинансирование со стороны работодателя. Университет Иннополис подготовит 18 тыс. таких цифровых кадров.

Таким образом, в целом в 2021-м планируется обеспечить цифровыми компетенциями 70 тыс. человек. Помимо этого в нынешнем году 80 тыс. студентов смогут поступить на бюджетные места в вузы на IT-направления, добавила заместитель директора по направлению «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Нуждается в поддержке

Курсы федпроекта «Кадры для цифровой экономики» помогают людям развивать навыки на начальном уровне, что важно для стартовых позиций и для того, чтобы определиться с выбором следующего этапа карьеры, сказали «Известиям» в пресс-службе «Сбера». Там добавили, что знают об идее софинансирования, и компания участвует в обсуждениях как работодатель и провайдер образовательных курсов.

Впрочем, у всех крупных компаний уже есть свои программы. Тот же «Сбер» инвестирует в развитие цифровых навыков у собственных сотрудников, обучая их на программах «СберУниверситета» и партнерских программах (например, Coursera). У «Билайна» о цифровых компетенциях рассказывают на вводных вебинарах в «Билайн Университете». «ЭР-Телеком холдинг» запустил совместную с московской школой управления «Сколково» корпоративную образовательную программу Lead ER Telecom. А в «Ростелекоме» существует корпоративный онлайн-университет, где проходит обучение около 80% сотрудников.

Крупный бизнес проводит подготовку специалистов самостоятельно под свои задачи, а госпрограммы могут быть под них не ориентированы, говорит директор Института маркетинга ГУУ Геннадий Азоев. Средний и малый бизнес не может выйти из пандемического кризиса, поэтому дополнительная финансовая нагрузка для них — перебор. Хотя софинансирование повысит ответственность и заинтересованность в обучении, в то же время оно резко сократит количество желающих получать образование, предупреждает Геннадий Азоев. Из-за сложной схемы софинансирования процесс может практически остановиться, опасается он.

Схожей точки зрения придерживается и директор по стратегическому маркетингу «ДоксВижн» Сергей Курьянов. Бизнес не заинтересован в софинансировании госпрограмм, уверен он. Компаниям нужны пользователи тех сервисов, которые у него используются, а не абстрактные «компьютерно-грамотные».

Бизнес не заинтересован что-либо спонсировать или софинансировать, если это в краткосрочной перспективе не дает финансового результата, соглашается директор института бизнеса университета «Синергия» Кирилл Плохих. По мнению Сергея Курьянова, со стороны государства разумно было бы вкладывать деньги в бесплатные онлайн-курсы, а за сертификацию люди могли бы платить сами.