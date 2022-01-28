Теннисист Кафельников назвал фаворита финального матча Australian Open

Теннисист Даниил Медведев является фаворитом финального матча турнира Australian Open. Об этом в пятницу, 28 января, заявил бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников.

В финале турнира россиянин сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Медведев — молодец. Хороший результат. Я много раз говорил, что именно он был фаворитом полуфинала с [греком Стефаносом] Циципасом. Да и в финале с Надалем Даня тоже фаворит», — приводит издание «Чемпионат» слова Кафельникова.

Встреча Медведева и Надаля состоится в воскресенье, 30 января, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира Australian Open. В полуфинале российский спортсмен обыграл грека в четырех сетах — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

В ходе матча россиянин поднял голос на судью. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, что Медведев выразил недовольство тем, что отец Циципаса постоянно подсказывал своему сыну во время розыгрышей.