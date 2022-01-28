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Лукашенко пообещал вернуть Украину в «лоно славянства»

Лукашенко: Украину вернут в «лоно славянства»
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Украину вернут в «лоно славянства», поскольку белорусы, украинцы и россияне — это славянское братство. Об этом заявил в пятницу, 28 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство. Но мы родные славянские народы, выходцы из одной купели крещения. Наши корни из глубины веков, и это надо сберечь, чего бы ни стоило нам», — отметил Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

По его словам, «как бы кому-то ни хотелось», Украину вернут в лоно славянства.

Вместе с тем, как указал Лукашенко, Белоруссия всегда будет строить братские отношения с Россией. При этом страна готова сотрудничать с Западом, но только если страны сами хотят развивать отношения, не нарушая суверенитет Белоруссии и не заставляя выбирать между ними и Россией, добавил он.

Ранее, 23 декабря 2021 года, президент РФ Владимир Путин рассказал о прогрессе в сближении России и Белоруссии в рамках Союзного государства. По его словам, Лукашенко и его команда — непростые переговорщики, однако стороны «достигли понимания того, каким темпом и какими шагами» идти к дальнейшей интеграции. Странам сперва надо синхронизировать законодательство в сфере экономики, сказал президент.

4 ноября состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Путин и Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению российского лидера, стал серьезным шагом вперед. Лукашенко, в свою очередь, назвал Союзное государство приоритетом из приоритетов для Белоруссии, передает «Газета.Ru».

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