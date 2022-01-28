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Лукашенко пошутил о «демократии по-белорусски»

Лукашенко отшутился на вопрос о своем понимании демократии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил по поводу своего понимания демократии, отвечая на вопросы в ходе ежегодного послания белорусскому народу и национальному собранию, которое прошло 28 января в Минске.

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«Я же диктатор. Мне трудно понимать демократию», — пошутил Лукашенко в ответ на вопрос, какой он видит «демократию по-белорусски».

После этого он ответил на вопрос вполне серьезно, указав на то, что демократия в Белоруссии, как и в других странах мира, — это права и свободы граждан, которые должны быть реализованы в рамках закона.

«Нас всегда учили: права и обязанности сразу. Вот твои права — на труд, здравоохранение, образование, зарплату, если ты трудишься. Кто не работает, тот не ест. Имеешь права, можешь проявить себя — иди создавай предприятия, трудись. Вот и вся демократия», — сказал Лукашенко.

Президент особо подчеркнул, что нет никакой демократии по-белорусски или по-американски, поскольку она должна быть «от жизни, от народа, так как это власть народа».

Во время обсуждения Лукашенко также заявил, что он сторонник двух президентских сроков и объяснил, почему не отказался от последних выборов. По словам Лукашенко, он был готов, что на выборах главы государства в 2020 году победит другой человек, однако, по словам политика, его оппоненты оказались жуликами.

На прошлой неделе, 20 января Лукашенко назначил референдум по внесению изменений в конституцию Белоруссии на 27 февраля. Проект документа гласит, что новый основной закон страны закрепит невозможность избрания главой государства одного и того же лица более двух сроков.

Сейчас же президент Белоруссии может избираться на неограниченное количество сроков. Вместе с тем документ регламентирует возможность смещения с должности главы государства решением Всебелорусского народного собрания (ВНС).

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