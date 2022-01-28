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Лукашенко назвал себя сторонником двух президентских сроков

Лукашенко: белорусский президент должен находиться на своем посту не более двух сроков
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Президент Белоруссии должен находиться на своем посту не более двух сроков. Об этом заявил в пятницу, 28 января, глава государства Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту.

«Я сторонник двух сроков президентства. <…> Слава богу, что я не ушел от последних выборов. <...> Никого я не гнобил, никого я не сажал, чтобы он не был президентом, ни Виктора Бабарико, никого. Это были жулики. И они там (в заключении. — Ред.) находятся, потому что были жуликами. Им было предложено: деньги верните, наворованное отдайте. Так они еще до сих пор советуются: вернуть или не вернуть», — рассказал Лукашенко.

«Под себя не делаю»: для чего Лукашенко меняет конституцию Белоруссии
Референдум обещают провести в феврале

20 января Лукашенко назначил референдум по внесению изменений в конституцию Белоруссии на 27 февраля. Проект документа гласит, что новый основной закон страны закрепит невозможность избрания главой государства одного и того же лица более двух сроков.

Сейчас же президент Белоруссии может избираться на неограниченное количество сроков. Вместе с тем документ регламентирует возможность смещения с должности главы государства решением Всебелорусского народного собрания (ВНС).

По словам белорусского лидера, желающие, чтобы он не уходил с поста президента, выскажут свое мнение на собрании, пишет «Газета.Ru».

2 декабря 2021 года Лукашенко сообщил, что принятое им решение баллотироваться на пост президента Белоруссии на выборах в августе 2020 года было самым важным в его жизни.

Вместе с тем политик отметил, что белорусское руководство ни в коей мере не пыталось подтасовать результаты голосования. По его словам, «он хотел бы взглянуть в глаза того объективного человека, который сказал бы, что президентские выборы 2020-го были фальсифицированы».

В тот же день Лукашенко заявил, что после принятия новой конституции в Белоруссии возможны досрочные выборы президента, однако в возможности их проведения летом 2022 года политик усомнился. Говоря о своем участии в президентской кампании, он заявил, что пока не решил, будет ли избираться на новый срок, добавив, что этот вопрос будет напрямую зависеть от ситуации в республике. В то же время Лукашенко утвердил, что уходить из большой политики точно не собирается.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, оппозиционера Светлану Тихановскую поддержали 10,09% избирателей.

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