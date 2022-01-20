Лукашенко назначил дату референдума по поправкам в конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил референдум по внесению изменений в конституцию на 27 февраля. Соответствующий указ размещен в четверг, 20 января, на официальном портале главы республики.

Согласно документу, на референдуме гражданам будет предложено ответить на вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения конституции Республики Беларусь?».



«Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов поручено организовать проведение референдума, обеспечить подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законодательства в соответствующей сфере», — говорится в документе.

Отмечается, что решение, принятое на референдуме, вступит в силу через 10 дней после официального опубликования результатов.

Проект новой конституции Белоруссии опубликовали в госагентстве «БелТА» еще 27 декабря прошлого года. Документ гласит, что новая конституция закрепляет невозможность избрания главой государства одного и того же лица более двух сроков. Сейчас же президент Белоруссии может избираться на неограниченное количество сроков. Вместе с тем документ регламентирует возможность смещения с должности главы государства решением Всебелорусского народного собрания (ВНС).

В октябре глава республики заявил, что во время конституционного референдума возможна новая попытка госпереворота в республике.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, оппозиционера Светлану Тихановскую поддержали 10,09% избирателей.

После оглашения предварительных результатов в Минске и других городах республики начались несогласованные митинги, которые привели к столкновениям с силовиками и массовым задержаниям.