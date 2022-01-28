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В ГД назвали адекватной мерой пожизненный срок для педофилов-рецидивистов

Депутат Стенякина назвала адекватной мерой закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в пятницу, 28 января, прокомментировала подписанный президентом России Владимиром Путиным закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов.

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Парламентарий уверена, что люди, совершающие насильственнее действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, не совсем здоровы психически. Она уточнила, что такая позиция является ее личным мнением, однако допустила, что при обращении к статистике она подтвердится.

«И если мы посмотрим количество рецидивов по этому преступлению, оно конечно очень велико. Поэтому законодательное решение в отношении педофилов-рецидивистов установить максимальное наказание — пожизненный срок заключения, мне кажется, это абсолютно объективная адекватная мера, которая, возможно, даже еще немного мала», — заявила депутат «Думе ТВ».

По словам Стенякиной, вдобавок к вышеуказанному закону также стоит установить пожизненный тотальный контроль за теми, кто единожды уже совершил преступления против половой неприкосновенности детей.

«То есть важно понимать, где эти люди, что они делают, и за ними нужно следить», — подчеркнула она.

Вместе с этим она рада тому, что закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов был быстро разработан и принят как Госдумой, так и Советом Федерации.

«Поэтому он начал действовать уже сегодня, с момента подписания и наши правоохранительные органы и Следственный Комитет Российской Федерации взяли б его на вооружение и использовали», — заключила парламентарий.

Соответствующий закон Путин подписал ранее в этот же день. Согласно документу, максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы распространят на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Ранее ограничение предусматривало наказание за совершение подобного преступления в отношении лиц до 14 лет.

Кроме того, будет расширено применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних. При этом речь идет также о случаях, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Законопроект внесли в Госдуму партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак 10 сентября 2021 года. 18 января Госдума приняла этот закон, а 26 января СФ одобрил его.

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