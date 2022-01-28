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Рухнувший козырек дома в Москве повредил 10 автомобилей

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В Москве козырек жилого дома рухнул на автомобили. Об этом стало известно «Известиям» в пятницу, 28 января.

Инцидент произошел ранее в этот день. Рухнул козырек дома, в результате чего оказались повреждены 10 автомобилей. Площадь обрушения составила 150 кв. м. Устанавливается размер ущерба.

По некоторым данным, конструкцию ранее установили сами жильцы дома. По информации телеканала «360», ЧП произошло возле дома 4, корпус 1, в Кутузовском проезде.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают полицейские и представители обслуживающей компании. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

21 января сообщалось, что в Алзамае Нижнеудинского района Приангарья кровля хоккейного корта обрушилась из-за скопления большого количества снега. Площадь обрушения составила 50 кв. м. Никто не пострадал.

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