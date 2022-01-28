Прямой эфир
Политика
Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году
Мир
РФ на заседании Совбеза ООН потребовала вывода из Сирии иностранных сил
Мир
Премьер Венгрии заявил о планах обсудить с Путиным увеличение поставок газа
Общество
В России за сутки госпитализировали 14 046 человек с COVID-19
Спорт
Матчи регулярного чемпионата КХЛ отменены на период олимпийской паузы
Мир
Лукашенко заявил о жестоком отношении Польши к мигрантам
Мир
Лавров заявил о готовности Москвы обсудить с Зеленским вопрос нормализации отношений
Мир
В ЛНР заявили о полетах самолетов-разведчиков США и Британии над Украиной
Мир
Токаева избрали председателем правящей партии Казахстана
Политика
Новый посол РФ в Белоруссии Грызлов направился в Минск

Внеочередной учет тигров начали на Дальнем Востоке из-за АЧС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Дальнем Востоке начался внеплановый единовременный учет тигров. Об этом сообщает управление по охране животного мира Амурской области со ссылкой на Центр «Амурский тигр». Перепись охватит весь ареал обитания животных: Амурскую область, ЕАО, Хабаровский и Приморский края.

Тигр вышел к людям в Приморье

На территории специалисты в 2021 году заложили 1,3 тыс. маршрутов. В начале февраля считать следы тигров выйдут более 600 учетчиков. Им выдадут линейки, дневники учета, спутниковые навигаторы, фотоаппараты. Фотоловушки также помогут с предоставлением информации.

В Амурской области учет амурских тигров начался в середине января. Его уже провели в Селемджинском районе. В плане — Архаринский, Бурейский, Ромненский, Завитинский, Мазановский, Шимановский и другие районы, рассказал Амурской службе новостей начальник регионального управления по охране животного мира Алексей Абросимов.

Внеочередной учет краснокнижных хищников проводят на три года раньше запланированного. Это связано с сокращением численности кабанов, основной пищи тигров, причиной которого стало распространение африканской чумы свиней. Специалисты считают, что этот фактор может напрямую сказаться на популяции тигров.

Ранее в заксобрании Амурской области обсуждали меры по охране амурских тигров. Сейчас в Приамурье обитают семь особей: самки Елена, Амба и Санда, а также четыре самца, пришедшие из ЕАО и Хабаровского края.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022