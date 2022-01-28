Внеочередной учет тигров начали на Дальнем Востоке из-за АЧС
На Дальнем Востоке начался внеплановый единовременный учет тигров. Об этом сообщает управление по охране животного мира Амурской области со ссылкой на Центр «Амурский тигр». Перепись охватит весь ареал обитания животных: Амурскую область, ЕАО, Хабаровский и Приморский края.
На территории специалисты в 2021 году заложили 1,3 тыс. маршрутов. В начале февраля считать следы тигров выйдут более 600 учетчиков. Им выдадут линейки, дневники учета, спутниковые навигаторы, фотоаппараты. Фотоловушки также помогут с предоставлением информации.
В Амурской области учет амурских тигров начался в середине января. Его уже провели в Селемджинском районе. В плане — Архаринский, Бурейский, Ромненский, Завитинский, Мазановский, Шимановский и другие районы, рассказал Амурской службе новостей начальник регионального управления по охране животного мира Алексей Абросимов.
Внеочередной учет краснокнижных хищников проводят на три года раньше запланированного. Это связано с сокращением численности кабанов, основной пищи тигров, причиной которого стало распространение африканской чумы свиней. Специалисты считают, что этот фактор может напрямую сказаться на популяции тигров.
Ранее в заксобрании Амурской области обсуждали меры по охране амурских тигров. Сейчас в Приамурье обитают семь особей: самки Елена, Амба и Санда, а также четыре самца, пришедшие из ЕАО и Хабаровского края.