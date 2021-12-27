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Следы нового тигра заметили в Амурской области

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В Амурской области появился еще один тигр. Охотник заметил его следы в Селемджинском районе. Предположительно хищник перебрался в Приамурье из соседнего Хабаровского края.

В региональном охотуправлении Амурской службе новостей сказали, что тигр находится далеко от населенных пунктов и не представляет угрозы местным жителям.

Специалисты полагают, что хищник мог прийти в Амурскую область по нескольким причинам: из-за высокого снежного покрова, осложняющего охоту, либо при поиске собственной территории из-за наличия других соперников.

Охотоведы считают, что это уже восьмой по счету тигр, живущий на территории Приамурья. На юге области обосновались три самки — Елена, Санда и Амба — и самец Шустрый, который пришел из ЕАО. Ранее там же были замечены следы неизвестной тигрицы. Еще два тигра обитали в Шимановском и Сковородинском районах.

В конце июля на волю в Амурской области выпустили тигрицу. Хищница под наблюдением специалистов жила в Хинганском заповеднике несколько месяцев. Животное ранее заметили вблизи населенных пунктов в Хасанском районе. Тигрица охотилась на собак, было принято решение ее отловить.

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