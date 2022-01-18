Тигр вышел к людям в Приморье

В Приморье очевидцы засняли на видео встречу с крупным тигром. Его заметили в Тернейском районе в начала января на заснеженной дороге.

По словам автора видео в Instagram maru.krim, за хищником удалось понаблюдать около сорока минут.

Специалисты Центра «Амурский тигр» рассказали, что место, где жители Приморья встретили тигра, «одно из самых тигриных», но такая продолжительная встреча является большой редкостью.

В учреждении отметили, что, «видимо, тигр уж очень сам себе нравится и не может больше держать такую красоту в тайне», сообщает телеканал «Звезда».

Амурский тигр находится на грани исчезновения и включен в Международную Красную книгу.

В конце декабря в Амурской области появился новый тигр. Охотник заметил его следы в Селемджинском районе. Предположительно, хищник перебрался в Приамурье из соседнего Хабаровского края.