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В ГД призвали к поиску способов регулирования криптовалют вместо их запрета

В Госдуме призвали к поиску способов регулирования криптовалютного рынка в России вместо его запрета
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Запрет криптовалют может привести лишь к развитию теневого рынка, так что лучшим шагом будет поиск способов их регулирования. Об этом в пятницу, 28 января, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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«Запрет криптовалют не защитит пользователей от мошенников. В такой сложной и многогранной теме, как криптовалюты, вряд ли стоит рассчитывать на эффективность запретительных методов. Это приведет только к развитию теневого рынка. Цифровизация заявлена в качестве национальной идеи на самом высоком уровне — об этом регулярно говорит президент Владимир Путин. Поэтому более взвешенным шагом будет вдумчивый поиск способов регулирования криптовалютного рынка с учетом его инновационного потенциала», — подчеркнул он.

По словам политика, дорожная карта, разработанная при участии всех заинтересованных структур и ведомств, может стать основой для формирования нормативной базы в этой области. Анализ практики ее применения поможет понять, в каком направлении двигаться дальше, добавил Хинштейн.

«Самое главное — исключить использование криптовалют криминалом и обеспечить защиту граждан от мошенничества. Простой запрет расчетного инструмента не в состоянии решить ни ту, ни другую задачу», — заключил депутат.

Накануне Минфин РФ предложил ввести новые правила криптовалютных операций без их запрета. В новой концепции, в частности, предлагается проводить операции с криптовалютами через банки. С этой позицией согласились и в Росфинмониторинг.

При этом 28 января в РБК со ссылкой на документ сообщили о том, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» по криптовалютам. Она предусматривает их регулирование, а не запрет, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное «приземление» криптоплощадок в России.

В разработке «дорожной карты» участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России.

20 января Центробанк России заявил, что от криптовалюты идет угроза экологии страны и ее энергообеспечению. Кроме того, как уточнили в ЦБ РФ, с криптовалютами связано довольно много случаев мошенничества. В связи с этим Банк России предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства.

В свою очередь, Путин призвал ЦБ и правительство прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют, после чего доложить об итогах. Глава государства указал на то, что у Центробанка есть своя позиция по данному вопросу.

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