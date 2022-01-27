Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина в отношении криптовалют

Росфинмониторинг поддерживает позицию Минфина РФ в отношении криптовалют. Об этом сообщила в четверг, 27 января, пресс-служба ведомства.

Минфин РФ ранее в этот день предложил ввести новые правила криптовалютных операций без их запрета. В новой концепции, в частности, предлагается проводить операции с криптовалютами через банки.

«Предложение концептуально соответствует стандартам ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, The Financial Action Task Force. — Ред.) и поддерживается Росфинмониторингом», — отметили в Росфинмониторинге ТАСС.

Также в этот день глава комитета палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что комитет начал готовить проект закона, который направлен на регулирование рынка криптовалют в России.

Ранее, 20 января, Центробанк заявил, что от криптовалюты идет угроза экологии страны и ее энергообеспечению. Кроме того, как уточнили в ЦБ РФ, с криптовалютами связано довольно много случаев мошенничества. В связи с этим Банк России предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства.

В тот же день президент Ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин отметил, что Центробанку надо научиться контролировать оборот криптовалют, а не пытаться запретить его.

Президент России Владимир Путин 26 января призвал Банк России и правительство прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют, после чего доложить об итогах. Глава государства указал на то, что у Центробанка есть своя позиция по данному вопросу.