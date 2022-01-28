Прямой эфир
Общество
Минтруда предложило объединить ПФР и Фонд социального страхования
Мир
РФ на заседании Совбеза ООН потребовала вывода из Сирии иностранных сил
Экономика
Бизнесу готовят новые штрафы за искажение информации о товарах
Спорт
Российские саночники прибыли в Пекин на Олимпийские игры
Экономика
Производители напитков уведомили сети о повышении цен на 8-25%
Экономика
Россияне смогут регистрировать собственные товарные знаки
Мир
Постпред РФ назвал ударом по энергобезопасности ЕС замену российского газа на СПГ
Экономика
Россиян могут обязать сдавать тест перед покупкой криптовалюты
Мир
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил
Недвижимость
Спрос на недвижимость в Москве вырос в 1,5 раза в 2021 году

В Томске ввели режим «черного неба»

В Томске снова ожидаются неблагоприятные метеоусловия 1 степени опасности
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Томске до 30 января введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим «черного неба». Об этом 27 января сообщает пресс-служба областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Витает в воздухе: почему в Сибири всё чаще вводят режим «черного неба»
Загрязненная атмосфера может привести к большей уязвимости организма перед пневмонией и COVID-19

«По прогнозу Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 15:00 (11:00 мск) 27 января до 10:00 (06:00 мск) 30 января на территории Томска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 1-й степени опасности, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере», — говорится в сообщении.

В связи с этим предприятия обязаны провести согласованные в установленном порядке мероприятия и обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15–20%.

В департаменте уточнили, что введение режима НМУ никак не связано со сверхнормативными или аварийными выбросами загрязняющих веществ от промышленных предприятий в воздух.

Отмечается, что введение такого режима происходит в случае проявления определенных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Жителям города рекомендовали отказаться от использования личных автомобилей и отдавать приоритет электрическому и газомоторному транспорту.

Днем ранее режим «черного неба» был объявлен в трех городах Красноярского края до 28 января. Режим НМУ ввели в Красноярске, Минусинске и Назарово. В городе наблюдался густой смог с 23 января. В Сети появились кадры, на которых видно «черное небо» над Красноярском.

Отмечалось, что управление Роспотребнадзора усилит «мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки» в трех городах.

24 декабря в Красноярске также объявляли режим неблагоприятных метеоусловий. В управлении Роспотребнадзора отмечали, что в городе зарегистрировано превышение уровня загрязнения в воздухе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022