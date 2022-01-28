В Томске ввели режим «черного неба»

В Томске до 30 января введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим «черного неба». Об этом 27 января сообщает пресс-служба областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

«По прогнозу Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 15:00 (11:00 мск) 27 января до 10:00 (06:00 мск) 30 января на территории Томска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 1-й степени опасности, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере», — говорится в сообщении.

В связи с этим предприятия обязаны провести согласованные в установленном порядке мероприятия и обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15–20%.

В департаменте уточнили, что введение режима НМУ никак не связано со сверхнормативными или аварийными выбросами загрязняющих веществ от промышленных предприятий в воздух.

Отмечается, что введение такого режима происходит в случае проявления определенных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Жителям города рекомендовали отказаться от использования личных автомобилей и отдавать приоритет электрическому и газомоторному транспорту.

Днем ранее режим «черного неба» был объявлен в трех городах Красноярского края до 28 января. Режим НМУ ввели в Красноярске, Минусинске и Назарово. В городе наблюдался густой смог с 23 января. В Сети появились кадры, на которых видно «черное небо» над Красноярском.

Отмечалось, что управление Роспотребнадзора усилит «мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки» в трех городах.

24 декабря в Красноярске также объявляли режим неблагоприятных метеоусловий. В управлении Роспотребнадзора отмечали, что в городе зарегистрировано превышение уровня загрязнения в воздухе.