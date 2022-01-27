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В Красноярске ввели режим «черного неба» до 28 января

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Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) объявило в трех городах Красноярского края режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим «черного неба». Режим НМУ вводится в городах Красноярске, Минусинске и Назарово, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону в четверг, 27 января.

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«Режим введен с 19:00 (17:00 мск. — Ред.) 27 января 2022 г. до 19:00 28 января 2022 г. на территории г. Красноярска, с 17:00 (13:00 мск. — Ред.) 27 января 2022 г. до 19:00 28 января 2022 г. на территориях г. Минусинска, г. Назарово. <...> Для предупреждения ухудшения состояния здоровья жителям следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улице», — предупредили в ведомстве.

В период НМУ управление Роспотребнадзора усилит «мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки» в трех городах, уточняется в сообщении.

В городе наблюдался густой смог и 23 января. В Сети появились кадры, на которых видно «черное небо» над Красноярском.

На записях видно, что черный смог пока распространился не во всех районах Красноярска, но это только вопрос времени. Из-за высокой концентрации вредных веществ в воздухе в ряде районов города не видно солнца.

Вредные для здоровья вещества остаются в воздухе при слабом ветре и низких температурах. Причина этого — расположение города в низине.

24 декабря в Красноярске также объявляли режим неблагоприятных метеоусловий. В управлении Роспотребнадзора отмечали, что в городе зарегистрировано превышение уровня загрязнения в воздухе.

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