«Черное небо» в Красноярске сняли с коптера

Густой смог, опустившийся на Красноярск с приходом морозной погоды, создал над городом эффект «черного неба». «Известия» публикуют снятое с коптера видео явления.

На кадрах видно, что черный смог пока распространился не во всех районах Красноярска, но это только вопрос времени. Из-за высокой концентрации вредных веществ в воздухе в ряде районов города не видно солнца.

Вредные для здоровья вещества остаются в воздухе при слабом ветре и низких температурах. Причина этого — расположение Красноярска в низине.

24 декабря в городе объявляли режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим «черного неба». В управлении Роспотребнадзора по региону отмечали, что в городе зарегистрировано превышение уровня загрязнения в воздухе.

В середине августа Красноярск в третий раз возглавил рейтинг мегаполисов мира с самым высоким уровнем загрязнения атмосферы.