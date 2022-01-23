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«Черное небо» в Красноярске сняли с коптера

Видео: «черное небо» в Красноярске
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Густой смог, опустившийся на Красноярск с приходом морозной погоды, создал над городом эффект «черного неба». «Известия» публикуют снятое с коптера видео явления.

На кадрах видно, что черный смог пока распространился не во всех районах Красноярска, но это только вопрос времени. Из-за высокой концентрации вредных веществ в воздухе в ряде районов города не видно солнца.

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Вредные для здоровья вещества остаются в воздухе при слабом ветре и низких температурах. Причина этого — расположение Красноярска в низине.

24 декабря в городе объявляли режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим «черного неба». В управлении Роспотребнадзора по региону отмечали, что в городе зарегистрировано превышение уровня загрязнения в воздухе.

В середине августа Красноярск в третий раз возглавил рейтинг мегаполисов мира с самым высоким уровнем загрязнения атмосферы.

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