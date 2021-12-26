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В Красноярске ввели режим «черного неба»

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В Красноярске ввели режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим «черного неба». Об этом сообщили на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

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«С 16:00 (12:00 мск) 24 декабря до 16:00 (12:00 мск) 27 декабря на территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю отметили, что в городе зарегистрировано превышение уровня загрязнения в воздухе. Отмечается, что по состоянию на 26 декабря было исследовано семь проб атмосферного воздуха.

«Зарегистрировано превышение предельно-допустимых максимально разовых концентраций в пяти пробах: по взвешенным вешествам — в 1,2 раза, по оксиду азота — в 2,8 раза, по диоксиду азота — в 2,6 раза, по взвешенным частицам РМ10 — в 1,9 раза, по взвешенным частицам РМ2.5 — в 3,4 раза», — завяли в ведомстве.

Жителям порекомендовали уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улице.

Ранее режим «черного неба» из-за безветренной погоды был объявлен в Красноярске 15 октября. До этого режим вводился в городе по той же причине в конце августа.

В середине августа сообщалось, что Красноярск в третий раз возглавил рейтинг мегаполисов мира с самым высоким уровнем загрязнения атмосферы. Исследование провел сервис IQAir, который отслеживает качество воздуха в реальном времени.

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