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Режим «черного неба» объявили в Красноярске на двое суток

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В Красноярске и Ачинске объявили режим неблагоприятных метеоусловий, которые не способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе. Он продлится двое суток, до 19 часов 27 августа.

Метеорологи прогнозируют, что в городе в ближайшие дни будет жарко, до +26 градусов, и безветренно. Красноярцам рекомендовали меньше гулять, чтобы избежать ухудшения здоровья, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Последний раз режим «черного неба» вводили в Красноярске 7 августа в связи с задымленностью от пожаров в Якутии.

В середине августа сообщалось, что Красноярск в третий раз возглавил рейтинг мегаполисов мира с самым высоким уровнем загрязнения атмосферы. Исследование провел сервис IQAir, который отслеживает качество воздуха в реальном времени.

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