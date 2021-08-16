Прямой эфир
Мир
Военные США устроили стрельбу в аэропорту Кабула
Мир
Паралимпиец из Грузии избил охранника гостиницы в Токио
Мир
Сотрудники китайского посольства останутся в Афганистане
Мир
В турецкой Аланье сгорели сразу четыре прогулочных яхты
Мир
Авиакомпания Emirates отменила рейсы в Кабул
Мир
Талибы потребовали вывести из Афганистана иностранные войска
Общество
Спасатели обнаружили тела трех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке
Мир
Сотни афганцев намерены покинуть страну после взятия Кабула
Армия
Военные врачи ЮВО развернули инфекционный центр в Северной Осетии
Сюжет:

Воздух в Красноярске посчитали самым грязным в мире

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Красноярск в третий раз возглавил рейтинг мегаполисов мира с самым высоким уровнем загрязнения атмосферы. Об этом сообщил сервис IQAir, который отслеживает качество воздуха в реальном времени.

По данным на среду, 11 августа, Красноярск занимал первую строчку списка с индексом качества воздуха в 427. Далее идут Кабул (Афганистан) и Колката (Индия). В них уровень загрязнения значительно меньше — 152 и 122 соответственно.

Наименьшее количество загрязнений зарегистрировано в Сиэтле (США), Праге (Чехия), Портленде (США), Мельбурне (Австралия) и Вроцлаве (Польша). Москва занимает 47-ю позицию.

Портал «Нефть и капитал», в свою очередь, уточняет, что самый грязный воздух в мире был зафиксирован в Красноярске в августе 2020 года. Тогда индекс качества атмосферы составлял 158. В июле 2021 года столица Красноярского края вновь заняла первую строчку рейтинга с тем же показателем.

Ранее глава Омской области Александр Бурков предложил пересмотреть перечень загрязняющих веществ и установить свои нормативы для каждого вида предприятий.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021