Воздух в Красноярске посчитали самым грязным в мире

Красноярск в третий раз возглавил рейтинг мегаполисов мира с самым высоким уровнем загрязнения атмосферы. Об этом сообщил сервис IQAir, который отслеживает качество воздуха в реальном времени.

По данным на среду, 11 августа, Красноярск занимал первую строчку списка с индексом качества воздуха в 427. Далее идут Кабул (Афганистан) и Колката (Индия). В них уровень загрязнения значительно меньше — 152 и 122 соответственно.

Наименьшее количество загрязнений зарегистрировано в Сиэтле (США), Праге (Чехия), Портленде (США), Мельбурне (Австралия) и Вроцлаве (Польша). Москва занимает 47-ю позицию.

Портал «Нефть и капитал», в свою очередь, уточняет, что самый грязный воздух в мире был зафиксирован в Красноярске в августе 2020 года. Тогда индекс качества атмосферы составлял 158. В июле 2021 года столица Красноярского края вновь заняла первую строчку рейтинга с тем же показателем.

Ранее глава Омской области Александр Бурков предложил пересмотреть перечень загрязняющих веществ и установить свои нормативы для каждого вида предприятий.