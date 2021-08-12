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Глава Омской области предложил пересмотреть нормативы по выбросам

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Губернатор Омской области Александр Бурков предложил пересмотреть перечень загрязняющих веществ и установить свои нормативы для каждого вида предприятий. Об этом он заявил в прямом эфире на своей странице в Instagram, комментируя ситуацию с экологией в регионе.

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«Сегодня на федеральном уровне рассматривают перечень загрязняющих веществ одним пакетом. Мы настаиваем, чтобы для каждой сферы он был отдельный. Для нефтегазовой отрасли, для химической и так далее. Вопрос надо прорабатывать на федеральном уровне», — цитирует главу области ИА «Город55».

Бурков также отметил, что крупные потенциальные источники выбросов находятся под федеральным надзором. В связи с этим их проверку необходимо согласовывать с несколькими инстанциями, следовательно, оперативно измерять выбросы невозможно.

30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что работа по снижению уровня загрязнения воздуха в Омске ведется, к 2024 году ожидается снижение вредных выбросов на 20%.

Глава государства отметил, что в регионе исторически сложилась ситуация с большим количеством загрязнителей — заводов и промышленных предприятий, транспортных средств и других источников.

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