Пушков отметил серьезность США по второстепенным вопросам

Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности показал приверженность Запада прежним стратегиям военного расширения и готовность вести разговоры на второстепенные темы, заявил российский сенатор Алексей Пушков 27 января в Telegram-канале.

«Итак, ответ США предлагает серьезный разговор, но по второстепенным вопросам, как заявил Лавров. Что, собственно, и ожидалось. США не намерены менять стратегию военного расширения», — написал он.

По мнению Пушкова, отсутствие ответа на предложение России отказаться от расширения НАТО доказывает приверженность прежней стратегии. К тому же США показали, что готовы серьезно обсуждать темы, не имеющие для российской стороны приоритетного значения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в полученном 26 января ответе США на предложения по гарантиям безопасности Соединенные Штаты на вопрос о нерасширении НАТО на восток не ответили.

Ранее Лавров говорил о готовности России принять ответные меры, если конструктивного ответа на предложения о гарантиях безопасности не последует.

Диалог по гарантиям безопасности между Россией и Западом ведется с начала января 2022 года. В его основе — российские требования к США и НАТО, которые Москва опубликовала в декабре 2021-го. Они сводятся к трем ключевым пунктам: 1) нерасширение альянса на восток; 2) возвращение его вооружений на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия–НАТО; 3) неразмещение у российских рубежей ударных вооружений.