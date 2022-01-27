Прямой эфир
Армия
В России создадут воздушный пункт управления беспилотниками
Мир
Совбез Турции призвал снизить напряженность между Россией и Украиной
Происшествия
В Тюменской области вспыхнул пожар на нефтяном месторождении
Культура
Картина эпохи Возрождения «Муж скорбей» продана за $45,4 млн
Мир
Зеленский и Байден проведут телефонные переговоры 27 января
Экономика
Курсы доллара и евро упали более чем на 1,5 рубля
Мир
Генсек ОДКБ призвал Таджикистан и Киргизию к прекращению огня
Мир
Премьер-министр Канады ушел на карантин после контакта с заболевшим COVID-19
Мир
В бундестаге раскритиковали слова Бербок о готовности включить СП-2 в санкции
Мир
«Газпром» заявил о сокращении запасов в ПХГ Европы более чем на 25%
Сюжет:

Заболевший COVID-19 скелетонист Трегубов рассказал о своем самочувствии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский скелетонист Никита Трегубов, который накануне не смог вылететь в Пекин на Олимпийские игры из-за положительного теста на коронавирус рассказал «Известиям» в четверг, 27 января, о своем самочувствии.

«Да хорошо себя чувствую, у меня все хорошо», — отметил он.

Спортсмен пояснил, что следующие два теста покажут отрицательный результат, «тогда все будет хорошо». На вопрос о том, есть ли шанс, что он все же попадет на Олимпиаду в Китае, Трегубов заметил, что от него это не зависит.

«Шансы есть всегда, скажу так. Наблюдаем, смотрим, что будет дальше», —подчеркнул скелетонист.

По его словам, в настоящий момент он делает только легкие упражнения, которые можно делать в комнате.

26 января часть олимпийской сборной РФ по бобслею показала положительные ПЦР-тесты. COVID-19 был обнаружен у Алексея Пушкарева, разгоняющего Василия Кондратенко и скелетониста Никиты Трегубова. Спортсмены находятся на самоизоляции.

Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил состав команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. Олимпийская делегация национальной команды включает 461 представителя, из них 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин. В ОКР отметили, что в настоящее время решается вопрос о предоставлении двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл). Поэтому в списке участников еще могут быть единичные изменения.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 31 декабря 2021 года, что власти Китая сделают всё возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022