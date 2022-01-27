Заболевший COVID-19 скелетонист Трегубов рассказал о своем самочувствии

Российский скелетонист Никита Трегубов, который накануне не смог вылететь в Пекин на Олимпийские игры из-за положительного теста на коронавирус рассказал «Известиям» в четверг, 27 января, о своем самочувствии.

«Да хорошо себя чувствую, у меня все хорошо», — отметил он.

Спортсмен пояснил, что следующие два теста покажут отрицательный результат, «тогда все будет хорошо». На вопрос о том, есть ли шанс, что он все же попадет на Олимпиаду в Китае, Трегубов заметил, что от него это не зависит.

«Шансы есть всегда, скажу так. Наблюдаем, смотрим, что будет дальше», —подчеркнул скелетонист.

По его словам, в настоящий момент он делает только легкие упражнения, которые можно делать в комнате.

26 января часть олимпийской сборной РФ по бобслею показала положительные ПЦР-тесты. COVID-19 был обнаружен у Алексея Пушкарева, разгоняющего Василия Кондратенко и скелетониста Никиты Трегубова. Спортсмены находятся на самоизоляции.

Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил состав команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. Олимпийская делегация национальной команды включает 461 представителя, из них 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин. В ОКР отметили, что в настоящее время решается вопрос о предоставлении двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл). Поэтому в списке участников еще могут быть единичные изменения.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 31 декабря 2021 года, что власти Китая сделают всё возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.