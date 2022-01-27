В Тюменской области вспыхнул пожар на нефтяном месторождении

На Барсуковском нефтяном месторождении в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области вспыхнул пожар. На текущий момент огонь потушен, сообщили в четверг, 27 января, в пресс-службе «Роснефти», которая ведет разработку данного месторождения.

«Горение нефтепродукта на производственной площадке в Пуровском районе ликвидировано. Площадь возгорания составляла менее 30 кв. м. Пострадавших нет, угроза окружающей среде отсутствует», — прокомментировали ситуацию в компании.

Также уточняется, что происшествие на производственный процесс не повлияло. На месте продолжает работать оперативная группа для выяснения причин пожара.

Ранее в Telegram-канале «Газ-батюшка» сообщали, что огонь тушили не менее пяти часов, а местная пожарная команда запрашивала помощь у бригады города Губкинский. По предварительной информации, возгорание возникло при ремонтных работах.

В конце декабря в Кемеровской области пожар произошел на нерабочей шахте. Она находится рядом с рабочей шахтой имени Рубана, поэтому в ней была приостановлена подача кислорода для профилактики новых возгораний. Все горняки, находящиеся в шахте имени Рубана, были эвакуированы. Всего на поверхность вывели 139 человек.