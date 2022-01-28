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Жажда душит: производители газировок и соков предупредили о повышении цен

Продукция каких брендов и насколько может подорожать и что об этом думают торговые сети и власти
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Жажда душит: производители газировок и соков предупредили о повышении цен
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2022-01-27 17:41:01
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Сразу несколько лидеров рынка в категории напитков намерены повысить стоимость продукции в феврале. Coca-Сola, PepsiCo и «Сады Придонья» готовы поднять ценник на 7–8%, «Шишкин лес» и «Якобс» — на 20–25%. Об этом «Известиям» рассказали в торговой сети «Верный». Уведомления от производителей сладкой газировки получили и в «Утконосе онлайн», сказали в компании. Пока ритейлеры не приняли повышений. Среди причин роста стоимости товаров производители указали подорожание сырья, например сахара, а также увеличение тарифов на воду, газ, электроэнергию и другие затраты. В Минсельхозе отметили, что цены на продовольствие растут во всем мире, и в России эта тенденция носит менее выраженный характер. Хотя отдельные случаи пересмотра цен возможны, сказали в ведомстве.

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Дорогая вода

О том, что Coca-Сola, PepsiCo, «Сады Придонья», «Шишкин лес» и другие компании предложили торговле пересмотреть стоимость своей продукции, «Известиям» рассказали в «Верном». Максимальный размер повышений — до 25%, отметили в ритейлере. Там уточнили, что изготовитель Сoca-Сola заявил о подорожании с 1 февраля портфеля напитков в среднем на 6,8%, растительного молока — до 4,5%, кофе — на 8,5%. В списке товаров более 60 позиций. Среди них — соки «Добрый», Rich, газированные напитки Coca-Cola, Fanta и Schweppes. Компания вынуждена пересмотреть стоимость продукции из-за подорожания сырья, топлива и упаковочных материалов, сообщил производитель «Верному». Поставщик ежегодно повышает закупочные цены, в прошлом году они выросли на уровне 4–7%, добавил ритейлер.

Изготовитель PepsiCo предложил повышение с 17 февраля, компания сослалась на рост инфляции, тарифов, увеличение расходов на паллеты и упаковку, подорожание топлива, сказали в «Верном». Там отметили, что поставщик озвучил среднее повышение в 8%, на соки — в размере 8,4%. В списке более 60 товаров, среди них — соки и нектары «Любимый» и «Фруктовый сад», J7, чай Lipton, газировка Pepsi, вода «Аква Минерале» и др. В прошлом году производитель повышал цены дважды, добавили в «Верном», в среднем на 4–7%.

«Шишкин лес» уведомил о повышении цен с 14 февраля сразу на 20%, сообщил представитель ритейлера. По его словам, такой рост производитель обосновал введением обязательной маркировки питьевой воды, запущенной 1 декабря 2021 года. Также на стоимость продукции повлияло повышение затрат на логистику и расходные материалы, отметили в «Верном». «Сады Придонья» намерены поднять стоимость на 8% на весь ассортимент продукции с 1 февраля. Повышения касаются одноименных соков, нектаров и морса, добавили в сети.

Жажда душит
сок
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Насколько и когда товары вырастут в цене

Там рассказали, что о пересмотре цен с 1 февраля заявила и компания «Якобс». Из-за дефицита кофе в мире подорожали зерна, что требует увеличения ценника на величину от 10 до 25%. В списке несколько десятков товаров, среди них Carte Noire, Jacobs Monarch и др. Пока торговая сеть «Верный» не приняла повышения цен — идет обсуждение условий поставок.

— Мы понимаем социальную направленность нашей сети и всегда отстаиваем интересы наших покупателей, ведь при работе с торговыми сетям поставщики забирают большую часть прибыли себе, — заметили в компании.

Предложения о повышении цен в феврале от Coca-Сola и PepsiCo получили и в «Утконосе онлайн», сказали там «Известиям». Ритейлер рассматривает их, уточнили в компании.

Как рассказал «Известиям» источник в одной из крупных федеральных сетей, сейчас партнеры компании уведомляют ее о повышении отпускных цен на напитки. Это происходит в том числе из-за роста себестоимости производства на фоне существенного увеличения затрат на логистику, упаковку и импортное сырье, а также введения маркировки.

Жажда душит
кола
Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Coca-Сola, PepsiCo, «Сады Придонья», «Шишкин лес», «Якобс» не смогли представить оперативных комментариев.

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Повышенные риски

В Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод «Известиям» заявили, что «рынок пищевых продуктов, в том числе напитков, находится сейчас в условиях повышенных рисков».

Колебания курсов валют, рост стоимости упаковки, сырья, топлива и изменение логистических маршрутов оказывают влияние на формирование себестоимости продуктов, — пояснили в организации.

Дополнительную финансовую нагрузку оказывает и новое регулирование, заметили там. То есть нынешняя конъюнктура говорит о серьезных объективных предпосылках к повышению стоимости продукции, но компании делают всё возможное для оптимизации бизнес-процессов и выстраивания сбалансированной ценовой политики, заключили в союзе.

На текущий момент введение обязательной маркировки не оказало существенного влияния на цены продукции, сказали «Известиям» в Минпромторге. Но на стоимость упакованной воды оказывают влияние множество факторов, добавили там. Представители отрасли отмечали, что причиной роста цен может подорожание упаковочных материалов, электроэнергии, топлива, логистических услуг, заметили в ведомстве.

Жажда душит
детское питание
Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
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Одним из основных компонентов сладких газированных напитков является сахар, за прошедший год его стоимость на мировых рынках увеличилась, сказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. В 2021 году индекс цен на сахар ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) вырос на 37,5% год к году. Это максимальный прирост за последние пять лет. Для сравнения: в 2020 году индекс увеличился на 1,2% год к году. Это способствовало росту издержек производителей газированных напитков, отметили в министерстве.

Высокие темпы роста цен на продовольственные товары — это мировой тренд на протяжении двух последних лет, сказали «Известиям» в Минсельхозе. Там заметили, что в России благодаря принятым правительством стабилизирующим мерам эта тенденция носит значительно менее выраженный характер. Вместе с тем на производителей продуктов, в том числе напитков, оказывают влияние удорожание упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, транспортных расходов, различных ингредиентов и других составляющих себестоимости. Поэтому отдельные случаи пересмотра цен в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей возможны, сказали в министерстве.

Ранее в этом году о повышении цен заявили производители кондитерской и хлебной продукции, детского питания.

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