Дошли до кондитеров: производители сладостей сообщили о подорожании продукции

Производители кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен с 1 февраля . Речь идет о пяти крупнейших изготовителях рынка. Так, Mondelez (производит бренды Alpen Gold и Oreo) заявил об увеличении стоимости продукции до 19%, «Хлебпром» (торты «Услада» и шоколад «Частная галерея») — до 23%, «Славянка» («Чудо» и «Левушка») — до 18%, «Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт») — до 18% и Ferrero (Raffaello и Kinder) — на 6%. Об этом «Известиям» рассказали в торговой сети «Верный», информацию подтвердили в «Утконосе онлайн». Кондитеры объяснили подорожание ростом издержек: например, увеличились цены на упаковку и сырье — муку, пальмовое масло и меланж (яичный полуфабрикат), рассказал источник в одной из торговых сетей. Но массового тренда на увеличение стоимости сладостей в РФ нет, возможны лишь отдельные примеры подорожания продукции, сказали «Известиям» в Минсельхозе.

В новый год — с новыми ценами

О том, что изготовители сладостей хотят резко повысить закупочные цены с 1 февраля , «Известиям» рассказали в торговой сети «Верный». Речь о крупнейших компаниях рынка: Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром» . Компания «Славянка» также намерена пересмотреть стоимость продукции, но с 17 января, добавили в торговой сети. В зависимости от бренда производители запрашивают разные повышения. В «Утконосе онлайн» «Известиям» подтвердили, что столкнулись с аналогичными письмами поставщиков. Пока торговые сети рассматривают предложения кондитеров.

Как уточнили в «Верном», Mondelez планирует повысить цены на бисквиты и печенье до 19%, на шоколад — до 9%, на жевательную резинку и леденцы — до 6% . В списках больше 60 товаров: жвачки Dirol, конфеты Halls, вафли, шоколад Milka и Alpen Gold, печенье «Барни», крекеры «Тук», печенье «Юбилейное», Oreo и др. Поставщик традиционно повышает цены раз в год и сообщает, что это подорожание — вынужденная мера, которая позволит сохранить качество продукции на должном уровне, добавили в торговой сети. Там же сообщили, что компания Ferrero готова повысить цены в среднем на 6% на популярные бренды — на конфеты Ferrero и Raffaello, товары под брендом Kinder, пасту Nutella, всего в списке больше 130 позиций.

Жизнь и сахар Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Объединенные кондитеры» также уведомили о повышении закупочных цен до 18%, рассказали в «Верном». Как уточнил представитель сети, производитель планирует увеличить их на вафельные торты, пряники, халву, вафли, зефир, весовые конфеты, шоколад, в списке почти 100 позиций. «Хлебпром» намерен повысить цены до 23% на торты и пирожные, сообщили в ритейлре. Там добавили, что компания «Славянка» заявила об увеличении ценника на вафли и конфеты, всего 60 позиций, — максимум на 18% .

Источник в одной из торговых сетей сказал «Известиям», что кондитеры объяснили пересмотр цен ростом себестоимости продукции . Резко подорожало сырье: за год на 40% выросла стоимость пальмового масла, муки высшего сорта — на 15%, меланжа (яичный полуфабрикат) — более чем на 50%, деревянных паллет — более чем на 75%, уточнил собеседник. По его словам, при этом компании при расчетах закладывали более скромную динамику.

«Известия» направили запросы производителям. В компаниях Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром» и «Славянка» не предоставили оперативного ответа.

Отдельные случаи

Предприятия кондитерской промышленности повышают цены в крайнем случае, когда уже не могут сдерживать рост себестоимости , сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин. При этом в организации признали значительное увеличение производственных затрат: например, за два года сахар подорожал на 113%. Но компании сделали всё, чтобы не повышать цены в преддверии новогодних праздников, когда продукция пользуется повышенным спросом, подчеркнул Вячеслав Лашманкин.

Жизнь и сахар Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Рост расходов на кондитерские изделия во многом зависит от мировых цен на сахар, подтвердили «Известиям» в Минэкономразвития. За 2021 год индекс цен на сахар ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) увеличился на 37,5%, фьючерсные цены на сахар-сырец выросли на 38,9%, белый сахар — на 25,5%, привели данные в ведомстве . Росту цен в 2021 году способствовали глобальный дефицит сахара из-за неурожая в Бразилии, растущее производство биотоплива, удорожание логистических услуг, а также опасения роста спроса со стороны Китая , добавили в министерстве.

В правительстве переадресовали запрос «Известий» в Минпромторг. Там указали на несостоятельность некоторых доводов производителей в пользу подорожания: в себестоимости готовой продукции, например, Mondelez, стоимость деревянных поддонов занимает десятые доли процента. При этом цена нового деревянного поддона составляет максимум 400 рублей, а на поддон грузится до 1,5 тонн готовой продукции.

Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в России отсутствует, сказали «Известиям» в Минсельхозе . На рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на определенные наименования продукции конкретных производителей, добавили в министерстве.

В ведомстве сказали, что, несмотря на существенное увеличение издержек, производители сдерживают резкий рост стоимости своей продукции . По данным Минсельхоза, динамика цен производителей на муку и яйца не превышала темпы инфляции. Так, на 12 января стоимость пшеничной муки за год выросла на 6,5%, яиц — на 7,7%.

Жизнь и сахар Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Во время пандемии все страны помогали населению, объем денег в мире вырос, ранее неоднократно поясняли аналитики. Так как производство товаров не увеличивалось с такой динамикой, деньги подешевели, а стоимость продукции подскочила. По итогам 2021 года инфляция в РФ составила 8,4% (максимальный показатель с 2015 года), продовольственная инфляция — 10,6% . Судя по всему, это один из самых низких показателей в мире: по данным ФАО, за прошлый год стоимость продовольствия выросла в среднем на треть.

Поэтому неудивительно, что отечественные производители находятся под серьезным давлением мировой конъюнктуры , сказал «Известиям» директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Изготовители сырья работают на внутреннем и внешнем рынках, поэтому цены за рубежом влияют на них. Он отметил, что инфляция в других странах подталкивает стоимость отечественных товаров вверх. По оценкам эксперта, около 40% российского показателя приходится именно на импорт инфляции, 60% привнесли особенности экономики РФ.

При этом пик инфляции пройден, заявлял 14 января министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что власти предпринимают шаги, чтобы побороть возникшее давление. По итогам года ЦБ ожидает инфляции в 4–4,5%.