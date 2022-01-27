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Чемпионка ОИ отреагировала на проблемы с вылетом в Пекин биатлонистов РФ

Чемпионка Резцова заявила, что ее не настораживает невылет россиян в Пекин
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в четверг, 27 января, задалась вопросом, почему не были разрешены заранее вопросы, касающиеся QR-кода для въезда российских спортсменов в Пекин.

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Таким образом она прокомментировала заявление Союза биатлонистов России (СБР), согласно которому тест на коронавирус руководителя сервис-группы сборной Александра Печерского оказался положительным.

Кроме того, как передает «Газета.Ru», в Пекин из-за проблем с QR-кодом не улетели старший тренер женской команды Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист Роман Никитин.

«Я думаю, они все решат. Меня такое не настораживает. Но я не понимаю, почему люди упустили и не решили эти моменты. Как можно было забыть, что есть проблемы с QR-кодом? Я полагаю, что уже сегодня они решат этот вопрос, все подъедут», — сказала Резцова в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем она отметила, что обеспокоенности относительно этой ситуации у нее нет.

Ранее в этот день руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов рассказал, что вместо заболевшего коронавирусом Печерского на Олимпиаду в Пекин полетит другой сотрудник. По его словам, четверо членов сборной, которых не допустили в самолет из-за проблем с QR-кодами, вероятно, решат этот вопрос уже сегодня и отправятся на Игры в столицу Китая на одном из ближайших рейсов.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 31 декабря 2021 года, что власти Китая сделают все возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине». Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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