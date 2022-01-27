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В Госдуме начали готовить законопроект о регулировании криптовалют

Депутат Госдумы Аксаков: идет подготовка законопроекта о регулировании криптовалют
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Комитет Госдумы по финансовому рынку готовит проект закона, который направлен на регулирование рынка криптовалют в России. Об этом в четверг, 27 января, сообщил глава комитета палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Как сообщил Аксаков, законопроект будет направлен в Минфин и ЦБ РФ для обсуждения.

«Мы еще до появления доклада начали этот вопрос обсуждать, мы встречались и с представителями рынка, и с представителями государственных институтов. Точки зрения всех понятны. Группа энтузиастов, но при этом достаточно взвешенных людей, готовит проект закона, который в ближайшее время должен поступить в комитет. Мы его направим для того, чтобы высказать свою точку зрения, и в Центральный банк, и в Министерство [финансов]», — приводит «РИА Новости» слова Аксакова.

Депутаты Госдумы в феврале обсудят регулирование криптовалют с экспертами, представителями Минфина и Цетробанка, рассказал Аксаков.

«По моему поручению экспертный совет — у нас есть экспертный совет по цифровой трансформации, в его ведении находится в том числе тема криптовалют — в феврале должен собрать заинтересованные стороны для обсуждения этого вопроса», — сказал депутат.

Днем ранее российский лидер Владимир Путин попросил правительство и Центральный банк страны прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют, после чего доложить об итогах.

25 января стало известно, что Госдума может принять документ, направленный на регулирование рынка криптовалют, уже в текущую весеннюю сессию, то есть до 31 июля.

Ранее, 20 января, Банк России предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства. Также регулятор предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

Как отметил 27 января доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в успех регулирования криптовалют не очень верится. Домащенко привел в пример рынок Forex, который «пытались сделать цивилизованным», однако этот сегмент под контролем Банка России получился «крайне малым» на фоне значительного неподконтрольного Forex для частников.

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