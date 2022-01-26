ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25%. Данное решение соответствует ожиданию рынка. Об этом 26 января сообщает пресс-служба регулятора.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится к поддержанию максимальной занятости на рынке труда и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В связи с этим комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0–0,25%», — говорится в публикации.

При этом финансовый регулятор заявил о необходимости поднять в ближайшее время целевой диапазон ставки по федеральным фондам. Это связано с условиями сохранения инфляции, которая значительно превышает 2%.

Кроме того, руководство ФРС приняло решение снизить показатели ежемесячного выкупа активов с рынка, «доведя их до конца в начале марта».

Ранее в этот день курс доллара поднялся до 80 рублей впервые с ноября 2020 года.

Ранее, 24 января, российский фондовый рынок и рубль на фоне обострения геополитических противоречий между Россией и Западом падали так же, как и в начале пандемии: долларовый индекс РТС рухнул на 8,1% к прошлому закрытию и на 33% — к пиковому значению 25 октября 2021 года.

В тот же день в Центробанке приостановили покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск и пообещали возобновить ее после учета фактической обстановки на финансовых рынках. Мера помогла рублю отвоевать у доллара и евро около 90 копеек.