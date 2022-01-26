Посол России в Брюсселе получил ответ НАТО на предложения по безопасности

Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности передали российскому послу в Брюсселе. Об этом 26 января сообщает пресс-служба МИД РФ.

В этот же день посол США Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Вашингтон попросит не публиковать ответ, то Москва выполнит просьбу, но донесет до общественности его суть.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы на сотрудничество и коммуникацию с РФ.

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