«ВКонтакте» и «Госуслуги» вошли в список социально значимых ресурсов

Портал «Госуслуги» и социальная сеть «ВКонтакте» вошли в список социально значимых интернет-ресурсов в рамках проекта «Доступный интернет». Соответствующее решение 26 января приняла правительственная комиссия.

Как отметили в пресс-службе «ВКонтакте», в современном мире существенно выросли роль и значение социальных сетей. В связи с этим поддержка в виде бесплатного доступа в интернет для соцсетей является важным шагом для развития интернета и цифровизации.

При этом целесообразность данного решения в отношении крупных соцсетей определяется уровнем их распространенности в России. Так, месячная аудитория двух крупнейших российских площадок составляет десятки миллионов пользователей, в том числе более 70 млн пользователей «ВКонтакте» и около 40 млн — в «Одноклассниках». Поэтому предоставление бесплатного доступа к основным соцсетям как к общественно значимому ресурсу является логичным и последовательным шагом, подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается также, что данная инициатива обеспечит большую выгоду для пользователей. Гарантированный доступ в соцсети даже при нулевом балансе позволит закрыть базовую потребность всегда оставаться на связи. Это особенно важно в чрезвычайных ситуациях.

Вместе с тем включение в список социально значимых ресурсов будет способствовать развитию взаимодействия общества и бизнеса. Около 3 млн предприятий среднего и малого бизнеса взаимодействуют с пользователями через площадки «ВКонтакте» и «Одноклассники». Таким образом, гарантированный доступ к соцсетям предоставляет компаниям возможность продолжать рабочую деятельность даже в случае возникновения временных сложностей.

О целесообразности данного решения также говорит и то, что социальные сети всё чаще используются для получения новых навыков. Так, в соцсети «ВКонтакте» действует больше 43 тыс. онлайн-школ, часть из которых полностью выстраивает свой бизнес внутри площадки. Также соцсеть объединяет около 5 тыс. пабликов школ, средних и высших образовательных учреждений и примерно 40 тыс. научно-популярных сообществ.

30 декабря источник, близкий к аппарату правительства, сообщил «Известиям», что соответствующий проект нацелен на поддержку российских игроков этого рынка. Утверждение списка социально значимых ресурсов позволит удерживать аудиторию и привлечь трафик в первую очередь на мобильные устройства. По прогнозу источника, бесплатный доступ к социальным сетям и другим сервисам из списка у россиян может появиться уже в I квартале 2022 года.

В тот же день глава российского правительства утвердил состав правительственной комиссии по определению перечня бесплатных социально значимых информационных ресурсов и правила его ведения. Главой комиссии назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий вопросы государственной политики в сфере массовых коммуникаций и СМИ.

Федеральный закон о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым интернет-сервисам был принят в августе 2021 года по результатам пилотного проекта. Для эксперимента было отобрано около 400 онлайн-ресурсов, в том числе интернет-поисковики, сайты органов власти, музеев и учреждений культуры, а также ряда телеканалов и печатных изданий.