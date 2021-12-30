«ВКонтакте» и «Одноклассники» войдут в список социально значимых информресурсов

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» войдут в список бесплатных социально значимых информационных ресурсов. Об этом «Известиям» в четверг, 30 декабря, сообщил источник, близкий к аппарату правительства.

Он подтвердил критерии, по которым будет составляться перечень. Так, в тестовом списке, который опубликован на сайте Минцифры, приведен на данный момент 391 сервис, однако подавляющее большинство коммерческих компаний исчезнут из него. Тем не менее отечественные социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» в него войдут, подчеркнул собеседник издания.

Он пояснил, что государство фактически утвердило правила ведения перечня, чтобы поддержать российских игроков этого рынка, позволить «удерживать их аудиторию и привлечь трафик в первую очередь на мобильные устройства». Планируется, что это будет достигнуто, в частности, за счет бесплатных коммуникаций — через встроенные в социальные сети мессенджеры.

По прогнозу источника «Известий», бесплатный доступ к социальным сетям и другим сервисам из списка у россиян может появиться уже в I квартале 2022 года. В личных кабинетах операторов связи появится специальная опция «Доступный интернет», активировав которую абонент сможет пользоваться ресурсами из списка, объясняет он. Но чтобы воспользоваться опцией, абонент должен быть зарегистрирован на «Госуслугах», уточнил источник.

По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, включение «ВКонтакте» и «Одноклассников» в список социально значимых ресурсов может стать действенной мерой поддержки для российских игроков этого сегмента рынка и поднять их трафик. Государство заинтересовано в их развитии — оградить пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассников» от токсичной и запрещенной в РФ имнформации гораздо проще, чем в случае с западными соцсетями, считает эксперт. И в целом выстраивать диалог с отечественными соцсетями проще, чем с иностранными, добавляет он.

Ранее 30 декабря глава российского правительства утвердил состав правительственной комиссии по определению перечня бесплатных социально значимых информационных ресурсов и правила его ведения. Главой комиссии назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий вопросы государственной политики в сфере массовых коммуникаций и СМИ. В ее состав вошли руководители телекоммуникационных и IT-компаний, медиахолдингов, телеканалов, а также представители федеральных органов власти.

Федеральный закон о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым интернет-сервисам был принят в августе 2021 года по результатам пилотного проекта. Для эксперимента были отобраны около 400 онлайн-ресурсов, в том числе интернет-поисковики, сайты органов власти, музеев и учреждений культуры, а также ряда телеканалов и печатных изданий. Сейчас правительство завершило формирование нормативной базы для полномасштабной реализации президентской инициативы о бесплатном доступе к социально значимым интернет-ресурсам.