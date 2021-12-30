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Правительство утвердило порядок определения бесплатных информационных ресурсов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по определению перечня бесплатных социально значимых информационных ресурсов, в нее вошли руководители телекоммуникационных и IT-компаний и медиахолдингов, а также представители федеральных органов власти. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщается на официальном сайте российского правительства.

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Главой комиссии был назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий вопросы государственной политики в сфере массовых коммуникаций и СМИ.

«В числе представителей средств массовой информации — гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, глава Первого канала Константин Эрнст, главный редактор АНО «ТВ-Новости» Маргарита Симоньян, глава АО «Национальная Медиа Группа» Светлана Баланова, руководитель АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров», — говорится в сообщении.

Также в состав комиссии вошли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, глава Роскомнадзора Андрей Липов, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и начальник управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи президента РФ Татьяна Матвеева.

Главная задача комиссии — принятие решений о включении различных онлайн-ресурсов в число социально значимых. Данные решения будут приниматься, учитывая предложения Минцифры.

Воспользоваться данными ресурсами бесплатно будет возможно даже при нулевом балансе на счете абонента, отметили в правительстве. Помимо этого, их использование не скажется на объеме использованного интернет-трафика.

Также Михаил Мишустин подписал постановление о правилах ведения перечня данных онлайн-ресурсов. В частности, в число таких ресурсов могут войти российские соцсети с ежесуточной аудиторией более 5 млн пользователей.

Ранее, 1 декабря, вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. Вступивший в силу закон внес изменения в статью 54 федерального закона «О связи», согласно которым абоненты операторов связи смогут пользоваться доступом к сайтам из списка социально значимых даже при отрицательном балансе на счете.

В рамках эксперимента, который правительство проводило с августа, были выбраны около 400 ресурсов, в том числе порталы ряда СМИ, музеев и учреждений культуры, органов власти и интернет-поисковики. Сообщается, что формирование нормативной базы для реализации данного проекта в данный момент завершено.

С инициативой о бесплатном доступе к социально значимым сайтам впервые выступил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в 2020 году.

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