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Политолог оценил военно-морские учения РФ в Черном и Средиземном морях

Политолог Кашин оценил военно-морские учения РФ в Черном и Средиземном морях
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Директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в среду, 26 января, в беседе с «Известиями» прокомментировал военно-морские учения флотов РФ в Черном и Средиземном морях.

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«Фактически это элемент больших маневров, которые сейчас проходят на разных театрах с участием крупных сил флота. Отрабатываются возможности одновременного задействования корабельных соединений на случай какого-то масштабного кризиса. Задачи на каждом театре разные <…>. Это демонстрация твердости нашей позиции, силы. На Средиземном море Россия показывает, что у нас есть там эффективное присутствие», — рассказал он.

Эксперт отметил, что РФ уже участвует в серии региональных сюжетов: это и Ливия, и Сирия. Кроме того, у страны тесное партнерство с рядом других государств. По словам Кашина, для России важно продемонстрировать, что возможности флота позволяют обеспечивать присутствие в любой стране региона.

Ранее в этот день российские корабли и авиация провели учения по противовоздушной обороне в Черном море. В них приняли участие более 20 кораблей, катеров и судов ЧФ РФ. Как уточнили в пресс-службе флота, учения и тренировки проходят по нескольким направлениям. В частности, по организации связи, противовоздушной обороне в море, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством.

Также 26 января в Баренцево море вышел отряд боевых кораблей и судов Северного флота на совместные учения с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск. За время учений боевые корабли отработают взаимодействие разнородных сил флота при совместном решении различных боевых задач.

Согласно плану подготовки Вооруженных сил России, в январе-феврале 2022 года во всех зонах ответственности флотов пройдет серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. В учениях будут задействованы свыше 1 тыс. единиц военной техники, 140 боевых кораблей и судов, более 60 летательных аппаратов и около 10 тыс. военнослужащих.

Учения состоятся в акваториях прилегающих к России морей и в оперативно важных районах Мирового океана.

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