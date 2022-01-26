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Корабли и авиация ВС России провели в Черном море учения по ПВО

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Российские корабли и авиация провели учения по противовоздушной обороне в Черном море. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Черноморского флота.

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«Экипажи фрегата «Адмирал Эссен», сторожевого корабля «Ладный», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Ингушетия», ракетных катеров «Набережные Челны» и «Р-60» в составе тактических групп выполнили задачи по противовоздушной обороне (ПВО) в ходе двустороннего учения с экипажами самолетов истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа», — говорится в сообщении.

В учениях приняли участие более 20 кораблей, катеров и судов Черноморского флота. Как уточнили в пресс-службе флота, учения и тренировки проходят по нескольким направлениям. В частности, по организации связи, противовоздушной обороне в море, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством.

В этот же день в Баренцево море вышел отряд боевых кораблей и судов Северного флота на совместные учения с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск. За время учений боевые корабли отработают взаимодействие разнородных сил флота при совместном решении различных боевых задач.

Согласно плану подготовки Вооруженных сил России, в январе-феврале 2022 года во всех зонах ответственности флотов пройдет серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. В учениях будет задействовано свыше 1000 единиц военной техники, 140 боевых кораблей и судов, более 60 летательных аппаратов и около 10 тыс. военнослужащих.

Учения состоятся в акваториях прилегающих к России морей и в оперативно важных районах Мирового океана.

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