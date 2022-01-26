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Боевые корабли Северного флота вышли в Баренцево море на учения

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Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в Баренцево море на совместные учения с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск, сообщили в Минобороны России в среду, 26 января.

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В составе отряда — ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

За время учений боевые корабли отработают взаимодействие разнородных сил флота при совместном решении задач по обеспечению безопасности морских коммуникаций и охране районов морской экономической деятельности РФ в северных морях, в том числе при кризисных ситуациях.

В Минобороны напомнили, что в январе-феврале 2022 года во всех зонах ответственности флотов пройдет серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова. Учения состоятся в акваториях прилегающих к России морей, в оперативно важных районах Мирового океана, акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

К участию в учениях планируют привлечь более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.

Ранее в ведомстве сообщили о старте учений с участием войск и сил Северного флота совместно с Арктической экспедиционной группировкой под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева. Участникам предстоит отработать защиту коммуникаций Северного морского пути, охрану и оборону гарнизонов Северного флота, провести учения по противодействию условным террористическим группам, их блокированию и уничтожению.

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