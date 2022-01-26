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Более 20 российских кораблей вышли на учения в Черное море

На учения в Черное море вышли более 20 кораблей, катеров и фрегатов ВМФ РФ
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Более 20 кораблей, катеров и судов Черноморского флота России вышли из пунктов базирования на учения в Черном море, сообщает в среду отдел информационного обеспечения флота.

Силы Северного флота приступили к учениям в Арктике

Экипажи кораблей проведут ряд учений и тренировок по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, а также по организации противовоздушной обороны в море.

«Для выполнения задач по плану учения в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики», — говорится в сообщении.

Также в среду, 26 января, отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел на совместные учения с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск в Баренцево море. За время учений боевые корабли отработают взаимодействие разнородных сил флота при совместном решении задач по обеспечению безопасности морских коммуникаций и охране районов морской экономической деятельности РФ в северных морях, в том числе при кризисных ситуациях.

Согласно плану подготовки Вооруженных сил России, в январе-феврале 2022 года во всех зонах ответственности флотов пройдет серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. В учениях будет задействовано свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.

Учения состоятся в акваториях прилегающих к России морей, в оперативно важных районах Мирового океана, акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

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