Силы Северного флота приступили к учениям в Арктике

Войска и силы Северного флота совместно с Арктической экспедиционной группировкой приступили к учениями под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, сообщили в среду, 26 января, в Минобороны России.

«К участию в учении планируется привлечь до 1200 человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов, до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения», — рассказали в ведомстве.

Военнослужащим Северного флота предстоит отработать защиту коммуникаций Северного морского пути, охрану и оборону гарнизонов Северного флота, провести учения по противодействию условным террористическим группам, их блокированию и уничтожению.

Основные практические действия сил и войск Северного флота пройдут в акватории Баренцева моря. В них будут задействованы фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Иван Грен», подводные лодки, суда обеспечения, самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота. Кроме морских полигонов, учения пройдут на береговых полигонах в Мурманской области.

Как уточнили в пресс-службе Северного флота, в ходе учений будет проверена слаженность действий тактических групп кораблей и судов, подразделений береговых войск при выполнении совместных учебно-боевых задач в Арктике. А также отработаны тактические приемы, способы ведения морского боя и боевых действий в арктическом регионе.

Двадцать кораблей и судов Балтийского флота вышли в назначенные районы для отработки задач боевой подготовки 24 января. Корабли, объединившись в тактические группы, будут выполнять задачи по противолодочной и противовоздушной обороне, а также противоминному обеспечению отрядов.

20 января стало известно, что в учениях ВМФ РФ в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов будет участвовать более 140 кораблей и 60 летательных аппаратов. Кроме того, к учениям планируется привлечь около 10 тыс. военнослужащих. Ряд учений пройдет в морских акваториях, которые прилегают к территории России. Помимо Атлантического океана, учения будут проводиться в Тихом океане, Охотском, Северном и Средиземном морях.