Корабли Балтийского флота вышли на учения в море

Двадцать кораблей и судов Балтийского флота вышли в назначенные районы для отработки задач боевой подготовки. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения флота.

«Двадцать боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки», — говорится в сообщении.

Корабли, объединившись в тактические группы, будут выполнять задачи по противолодочной и противовоздушной обороне, а также противоминному обеспечению отрядов, пишет «Газета.Ru».

В ходе учений в составе тактических групп будут действовать тральщики, малые противолодочные корабли, а также малые ракетные корабли и ракетные катера, добавили в отделе информационного обеспечения флота.

20 января стало известно, что в учениях ВМФ РФ в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов будет участвовать более 140 кораблей и 60 летательных аппаратов. Кроме того, к учениям планируется привлечь около 10 тыс. военнослужащих. Ряд учений пройдет в морских акваториях, которые прилегают к территории России. Помимо Атлантического океана, учения будут проводиться в Тихом океане, Охотском, Северном и Средиземном морях.

18 января стало известно, что Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения. Планируется, что во время учений корабли посетят моря нескольких государств.