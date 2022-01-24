Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Стрельбу в университете Гейдельберга устроил студент вуза
Общество
Роскомнадзор потребовал снять блокировку YouTube-канала «Русского радио»
Спорт
Боец Макс Топор заявил о намерении отправить Новоселова на пенсию
Армия
Корабли Балтийского флота вышли на учения в море
Экономика
Стоимость газа в Европе поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб. м
Культура
В Москве откроют для посещения дом братьев Третьяковых
Мир
Германия усилит участие в авиапатрулировании НАТО в Румынии
Мир
Мужчина долетел из ЮАР в Амстердам в отсеке шасси грузового лайнера
Мир
Дипломаты из Восточной Европы подрались в ресторане в Берлине
Мир
Новым председателем ПАСЕ избран нидерландский сенатор Тини Кокс

Корабли Балтийского флота вышли на учения в море

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двадцать кораблей и судов Балтийского флота вышли в назначенные районы для отработки задач боевой подготовки. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения флота.

Универсальный десант: российские вертолетоносцы усилят ВМФ в 2028 году
На новейших кораблях будут базироваться также беспилотники разного класса

«Двадцать боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки», — говорится в сообщении.

Корабли, объединившись в тактические группы, будут выполнять задачи по противолодочной и противовоздушной обороне, а также противоминному обеспечению отрядов, пишет «Газета.Ru».

В ходе учений в составе тактических групп будут действовать тральщики, малые противолодочные корабли, а также малые ракетные корабли и ракетные катера, добавили в отделе информационного обеспечения флота.

20 января стало известно, что в учениях ВМФ РФ в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов будет участвовать более 140 кораблей и 60 летательных аппаратов. Кроме того, к учениям планируется привлечь около 10 тыс. военнослужащих. Ряд учений пройдет в морских акваториях, которые прилегают к территории России. Помимо Атлантического океана, учения будут проводиться в Тихом океане, Охотском, Северном и Средиземном морях.

18 января стало известно, что Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения. Планируется, что во время учений корабли посетят моря нескольких государств.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022