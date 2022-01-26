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Генерал-лейтенант Горбенко оценил переброску РФ в Белоруссию истребителей Су-35С

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Бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко в среду, 26 января, в беседе с «Известиями» прокомментировал перебазирование многоцелевых истребителей Су-35С в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

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«Скорее всего, на учениях будут отрабатываться оборонительные задачи. Су-35 могут не только перехватывать воздушные цели, но и отработать по наземным объектам или местам скопления войск ракетами, бомбами или стрелковым оружием. Это многоцелевой истребитель, который вместе с Су-34 заменил истребительно-бомбардировочную авиацию — в СССР она специализировалась по наземным ударам», — рассказал он.

Эксперт отметил, что новая авионика и прицельные комплексы обеспечивают поражение противника на максимальных дистанциях. На учениях белорусских летчиков поближе познакомят с истребителем. Они посмотрят на их возможности и скажут своим командирам: «Мы тоже хотим на таких летать», выразил уверенность Горбенко.

Ранее в этот день в Минобороны России сообщили о том, что многоцелевые истребители Су-35С ВКС РФ осуществляют перебазирование в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

24 января в военном ведомстве РФ рассказали, что проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом, до 9 февраля, будут осуществлены передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск в Белоруссии, будут организованы охрана и оборона важных военных и государственных объектов, а также охрана госграницы в воздушном пространстве.

Кроме того, будет проверена способность дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

18 января подразделения из состава Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования.

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