Глава МИД Сергей Лавров заявил о сокращении Россией резервов в долларах из-за действий США

Россия резко сокращает свои валютные резервы в долларах. Об этом в среду, 26 января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы резко сокращаем свои валютные резервы, которые хранятся в долларах. <…> Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают потому, что делают почти всё возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте», — заявил Лавров в ходе заседания Госдумы.

По его словам, доллар становится рискованной валютой «вообще для международных расчетов, не только для РФ, любой другой страны мира».

24 января на фоне обострения геополитических противоречий между Россией и Западом долларовый индекс РТС рухнул на 8,1% к прошлому закрытию и на 33% — к пиковому значению 25 октября 2021 года.

После этого Центробанк РФ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила и пообещал возобновить ее после учета фактической обстановки на финансовых рынках. Мера помогла рублю отвоевать у доллара и евро около 90 копеек.

При этом, согласно данным системы межбанковских переводов SWIFT, рубль вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют — его доля в международных расчетах увеличилась до 0,2% по итогам октября 2021 года.