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Глава МИД Сергей Лавров заявил о сокращении Россией резервов в долларах из-за действий США

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Россия резко сокращает свои валютные резервы в долларах. Об этом в среду, 26 января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы резко сокращаем свои валютные резервы, которые хранятся в долларах. <…> Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают потому, что делают почти всё возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте», — заявил Лавров в ходе заседания Госдумы.

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По его словам, доллар становится рискованной валютой «вообще для международных расчетов, не только для РФ, любой другой страны мира».

24 января на фоне обострения геополитических противоречий между Россией и Западом долларовый индекс РТС рухнул на 8,1% к прошлому закрытию и на 33% — к пиковому значению 25 октября 2021 года.

После этого Центробанк РФ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила и пообещал возобновить ее после учета фактической обстановки на финансовых рынках. Мера помогла рублю отвоевать у доллара и евро около 90 копеек.

При этом, согласно данным системы межбанковских переводов SWIFT, рубль вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют — его доля в международных расчетах увеличилась до 0,2% по итогам октября 2021 года.

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