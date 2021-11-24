Рубль вернулся в топ-20 самых популярных мировых валют

Российский рубль вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют — его доля в международных расчетах увеличилась до 0,2% по итогам октября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные системы межбанковских переводов SWIFT в среду, 24 ноября.

Российская национальная валюта в июле этого года впервые с 2016-го вошла в список самых популярных с 0,18% в международных расчетах и сохраняла свои позиции в августе. В сентябре рубль выпал из рейтинга, уступив место венгерскому форинту. Однако в октябре вновь занял 20-е место.

Первое место в октябре 2021 года по-прежнему занимал доллар США, но его доля за месяц сократилась на 0,29 процентного пункта (п.п.), до 39,16%. На втором месте находится евро с 38,07% против 37,9% месяцем ранее. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов, доля которого в международных расчетах за октябрь выросла на 0,35 п.п., до 6,41%.

В пятерку лидеров вошли японская иена, чей вес в международных расчетах увеличился на 0,06 процентного пункта, до 2,9%, и китайский юань с долей в 1,85% против 2,19% в сентябре. В десятку самых используемых мировых валют попали: канадский доллар — 1,66%, австралийский доллар — 1,42%, гонконгский доллар — 1%, сингапурский доллар — 0,97% и тайский бат — 0,73%.

Утром в среду российский рубль пытается расти к доллару и евро на фоне дорожающей нефти и налогового периода, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами «завтра» снижался на 14 копеек, до 74,13 рубля, евро — на 16 копеек, до 83,34 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 0,36%, до $82,61 за баррель.

21 ноября старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич предрек сохранение крепких позиций доллара США в ближайшие полгода по отношению к основным мировым валютам. По его словам, на фоне газового кризиса евро окажется аутсайдером по отношению к позициям доллара и рубля.

Экономист предрек укрепление российской нацвалюте. В пользу рубля, по его словам, складывается баланс поступления валюты от торговых и от спекулятивных операций.