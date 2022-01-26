Путин отметил выгоду долгосрочных контрактов с «Газпромом» для Италии

Итальянские энергокомпании работают с «Газпромом» по долгосрочным контрактам, что позволяет им покупать газ по ценам существенно ниже рыночных. Об этом 26 января заявил президент РФ Владимир Путин.

«Хотел бы обратить внимание, что итальянские энергетические компании продолжают работать с «Газпромом» на основе долгосрочных контрактов и сегодня имеют возможность покупать газ по ценам ниже, я бы сказал, гораздо ниже рыночных — так называемых рыночных, спотовых, которые существенно возросли на фоне холодной зимы и дефицита предложения», — сказал он на встрече с итальянским бизнесом.

Ранее, 15 января, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Матвейчев заявил «Известиям», что европейцы отказывались от долгосрочных контрактов с «Газпромом» и говорили, что всё урегулирует рынок. Таким образом, по его словам, они отдали свой собственный рынок спекулянтам, которые теперь могут «спокойно через фьючерсы накручивать цены».

Если европейцам необходимы дополнительные объемы газа, им следовало бы заключить новые долгосрочные контракты. Таким мнением с «Известиями» в тот же день поделился эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Тогда же немецкий публицист Кристофер Херстль рассказал «Известиям» о резком росте цен на газ на спотовом рынке. По его словам, «те, у кого есть долгосрочные контракты с поставщиками, находятся в фантастическом положении».

До этого, 29 декабря 2021 года, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличивать поставки газа в Европу, но для этого нужно подписание долгосрочных контрактов. Он рассказал, что у страны есть ресурсная база, которая позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей на топливо в любых объемах.