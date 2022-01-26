Кадыров исключил для себя возможность стать президентом или министром

Глава Чечни Рамзан Кадырова в среду, 26 января, заявил, что не видит себя в должности президента России или министра.

«Говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве — ни в качестве президента, ни в качестве министра и т.д. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!» — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров также заявил, что Россия должна защищать свои интересы, пока не пришлось их отстаивать на своей же территории. Кроме того, он порассуждал о том, как России нужно действовать в отношении Украины.

«Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь», — написал он, отмечая, что говорит это не как глава Чеченской Республики, а как «обычный человек».

Накануне в Instagram председателя чеченского парламента Магомеда Даудова был опубликован прямой эфир с участием Кадырова, в котором глава Чечни заявил, что, если бы он был «вместо президента», «давно забрал бы Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Кадырова, отметил, что основы внешней политики России регулирует президент Владимир Путин. Однако Кадыров, как и все граждане, может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

24 июня 2021 года в Кремле прокомментировали работу Рамзана Кадырова на посту главы Чечни. По словам Пескова, Кадыров начал руководить регионом в то время, когда он был фактически разрушен несколькими войнами. Сейчас это совсем другой, процветающий, регион. Он также сообщил, что Путин положительно оценивает итоги работы Кадырова.